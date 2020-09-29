国家卫健委：《全国流感防控方案》明确流感与新冠肺炎等多病共防

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，就2020年版《全国流感防控方案》（以下简称方案）亮点，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有回应，文件明确17项重点工作，与以往防控方案相比，方案强调“社会疫苗”作用，明确流感与新冠肺炎等多病共防等六大亮点。

吴良有介绍，国务院联防联控机制综合组发布2020版的方案，是连续第三年发布全国流感防控方案。今年方案充分考虑了秋冬季传染病疫情形势，结合新冠肺炎疫情常态化防控策略措施研究起草。文件明确17项重点工作，与以往防控方案相比，有六大亮点。

一是创新多渠道的监测预警机制。吴良有介绍，方案充分借鉴大数据等信息技术在新冠肺炎疫情防控中的作用，在加强常规的流感哨点监测的基础上，进一步强化公共卫生、医疗服务、应急管理等多方协同，健全网络直报、哨点、舆情等多渠道监测，来提高流感监测敏感性和准确性。

二是明确流感与新冠肺炎等多病共防。吴良有指出，流感和新冠肺炎作为严重威胁人民群众身体健康和生命安全的呼吸道传染病，在防控策略和重点措施上有相似之处。因此，这次的方案强调防控工作的统筹部署，协同推进，同时也推动多病原的联合检测和鉴别诊断，实现多病共防。

三是特别突出强调“社会疫苗”作用。吴良有强调，坚持“一米线”，保持手卫生，规范佩戴口罩，强调咳嗽礼仪，减少公共场所的聚集，这些健康行为是防控疾病的“社会疫苗”，在今年新冠肺炎疫情防控中发挥非常重要的作用。这次方案也特别强调宣传倡导“社会疫苗”的作用，共同推动防控流感等秋冬季传染病。

四是调整流感疫苗接种重点人群。他指出，组织中国疾控中心，加强对今冬明春流感疫情形势的研判，确定了今年流感疫苗的接种重点人群是医务人员、儿童、老年人和慢性病患者等，其中特别强调医务人员作为优先接种人群，主要是为减少医务人员感染流感以后会传播给病人的风险并且维持医疗机构的正常运转。

五是持续推进疫苗接种便利化。要求各地增设疫苗接种点，提早启动疫苗预约接种，延长疫苗接种周期，增加每日服务时间，确保为群众提供更加便利服务。

最后强化中医药防控流感工作。吴良有表示，今年方案要求各地充分发挥中医药特色优势，结合中医药治未病理念和技术方法，进一步完善中医药防控流感策略措施，健全中西医同部署、同推进、协调一致、高效联动的防治流感的长效制度，引导群众利用中医药防治好流感。