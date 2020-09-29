交通运输部：“三保”为基础做好疫情防控 护航双节安全出行

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长李华强表示，双节将至，交通运输既是保障人民群众安全便捷出行的基础支撑，也是疫情防控的关键环节。为此，交通运输部已专门进行安排部署，在“保畅通、保运力、保安全”的“三保”基础上，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。

李华强介绍，一是落实防疫措施，督促铁路、公路、水路、民航和城市客运经营者，按照有关疫情防控指南的技术要求，对车站、港口、机场、公路服务区和交通运输工具进行消毒、通风，并开展乘客测温和防疫宣传等工作。

二是压实防控责任。各地交通运输主管部门将进一步加大节假日期间执法监督力度，对客运场站和交通运输工具的防疫情况进行重点监管，督促经营者严格落实疫情防控责任。

三是优化便民举措。李华强表示，目前，各地主要在车站、港口、机场等场所要求查验健康码，还有个别城市在公交、地铁环节要求查验健康码。为方便不会使用或者没有智能手机老人、儿童等旅客出行，我们要求经营者为有需要的旅客提供代查健康码、协助信息填报等服务。旅客出行期间遇到这方面的困难，可以找工作人员帮助解决。

李华强提醒广大旅客，在出入客运场站、乘坐各类公共交通工具时，做好戴口罩、手卫生、“一米线”等防护举措；提前做好出行规划，尽量错峰出行。还要关注出发地和目的地防疫防控要求，避免影响出行。