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专家：双节出行做好个人防护和健康评估 有感冒症状不适合出游

2020年09月29日16:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月29日电 29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，双节小长假期间要做好个人防护同时还要做好出行前自我或随行人员健康状况评估。

作为专业人士，吴尊友从疫情防控专业技术角度为假期出行提了以下几点建议：一是出行前做好两方面的准备。一方面，准备好个人防护用品，口罩、消毒免洗液是必备防护用品。另一方面，出行前做自我或随行人员的健康状况评估。如有感冒症状，不适合出游，可通过缩短旅行行程，尽量安排近距离，不长途跨省旅行。

二是在旅行途中做好防护。在旅行途中乘坐飞机、高铁、公交车、公共汽车等公共交通工具时，要做好个人防护，戴口罩，保持手卫生。在游玩旅行中，注意保持距离，如果近距离人多，一定要戴口罩。另外，在洗手间等通风不好的地方，也要注意戴好口罩。同时，在途中要注意观察自己身体状况，有发烧或者头疼等不适症状时，需终止或取消旅行，避免病情加重。

三是旅行结束回来后，继续观察自身身体状况。旅行结束14天内，如果出现发热之类的症状，一定要及时就诊，同时要跟医生报告旅行情况。

(责编：李轶群、孙博洋)


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