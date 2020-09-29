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文旅部：出游遵守公序良俗 让文明与健康相伴同行

2020年09月29日16:32 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，文化旅游部市场管理司副司长李健表示，外出旅行要遵守公序良俗，弘扬文明新风，四个提醒让出游与文明相伴，与健康同行。

李健介绍，一方面是提醒大家提倡勤俭节约，反对餐饮浪费，按需点餐取餐，使用公勺公筷，自觉践行“光盘行动”，杜绝舌尖上的浪费。

二是做好个人防护，服从引导、劝戒，尤其是在景区，要遵守景区预约、限流这样一些具体措施，听取景区工作人员的引导、劝戒，不扎堆、不聚集，自觉排队，并保持适当间距。

三是尊重历史文化，保护自然环境。重点提醒的是，不要在古迹文物上乱涂乱画乱刻，不攀爬、触摸文物古迹和展品，还要遵守各个地方关于摄影摄像的具体提示，有一些限制性规定，要增强环保意识，不追打、不投喂动物，不践踏花草，不破坏自然景观、植被，不购买野生动物及其制品。

最后要提醒大家，出游要遵守良序公俗，弘扬文明新风，在外出游不要乱扔垃圾，要主动分类投放，不要从事危及人身健康、人身安全的活动，特别是发生旅游事故、旅游纠纷的时候，千万不要冲动，要注意保留证据，理性维权。也可以拨打全国旅游服务热线12301进行投诉。

(责编：李轶群、孙博洋)


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