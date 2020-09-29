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文旅部：科学动态调整景区疫情防控措施促进旅游业快速恢复

2020年09月29日16:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月29日电 29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，文化旅游部市场管理司副司长李健表示，旅游景区是我们旅游产业的龙头，科学动态调整旅游景区疫情防控措施，对于推动整个旅游景区有序复工复产复业，促进旅游业快速恢复发展，具有极其重要的意义。

李健介绍，在国庆、中秋双节叠加的8天小长假中，旅客出游意愿较高。在常态化疫情防控情况下，这对旅游景区的接待能力、服务水平、管理水平都是极大的考验。文旅部要求旅游景区做到严格执行限量措施，实施分时预约措施，强化现场秩序监管。

旅游景区如何迎接这一假期，李健介绍了以下三方面内容：一是严格执行限量措施。旅游景区不能超过最大承载量的75%，积极协调公安、交通等部门，加强对景区外部游客的疏导，提前做好分流，避免游客在旅游景区门口聚集。另外，要及时发布旅游景区的流量信息，指导游客及时调整行程，合理规划自己的旅游路线。

二是实施分时预约制度。把门票预约制度作为景区管理的常态化手段，通过实施分时段预约制度，引导游客间隔入园，错峰旅游，将流量管控的关口进一步前移、前置，避免游客出游时间过于集中。在实施能约尽约的同时，对不会预约的殊群体，要严格控制现场售票和现场取票数量。

三是强化现场秩序管理。从游客流动的规律出发，加强旅游活动全流程管理。对景区的入口、重要游览点、购票、餐饮等容易形成拥堵的区域，采取有针对性措施，保持人员的间距，严防人员瞬时聚集。因地制宜，积极采取提前开园时间、检查点前移、开放多个入口等方式，有效缓解景区入口压力。同时，进一步增强人员配备，加强景区入口和核心游览点的巡视巡查，及时做好疏导、引导工作。 

(责编：李轶群、孙博洋)


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