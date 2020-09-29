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注意了！十月冷空气活动增强 容易诱发这些疾病

2020年09月29日16:22 来源：中国新闻网

　　中新网9月29日电 中国气象局公共气象服务中心气象服务首席朱定真29日表示，十月是天气变化的季节，也是秋季的代表月，冷空气活动逐渐增多、增强。这个时候容易诱发上呼吸道疾病，比如感冒、支气管哮喘、急性心肌梗塞，甚至抑郁症在这个期间也容易诱发，所以特定人群也应该采取一定措施进行防范。

　　今日，中国气象局召开新闻发布会。会上，有记者问：十月正值季节转换期，针对天气对公众生活、健康、出行等有哪些服务提示？

　　朱定真指出，十月是天气变化的季节，也是秋季的代表月，冷空气活动逐渐增多、增强。在这方面对公众有几点提示。首先，因为季节转换期冷空气活动频繁，气温逐渐降低，对健康的人群来讲，这个季节可以增加户外活动，要利用天气和环境这种适度的变化来刺激身体机能，改善和提升抵抗力。对于老年人、体弱者甚至慢性病的人群，因为气温变幅比较大，天气过程也比较多，所以防寒保暖是必须的。

　　总之，不管天气怎么变化，气温总趋势是在下降，这个时候容易诱发上呼吸道疾病，比如感冒、支气管哮喘、急性心肌梗塞，甚至抑郁症在这个期间也容易诱发，所以特定人群也应该采取一定措施进行防范。

　　朱定真称，对于假日出行的人群，去山区和峡谷这些地方建议要备足衣服，冷热的变化对公众身体的影响也会比较大，容易诱发一些疾病。另外，现在处于秋季防火期，游客在林区用火一定要遵守法律规定，要防范火灾的可能。

　　从天气灾害来讲，十月雾和霾天气开始增多，在陕西南部、四川盆地东部、重庆、湖北西南部、湖南西北部、安徽南部、江西北部、福建等地容易出现大雾天气，这些地区很多是盆地或山区，如自驾出游，应规划好出行路线，关注天气信息和交通安全提示，保证安全。

　　朱定真强调，现在处于疫情防控常态化时期，天气逐渐变凉，提醒大家在人群密集的公共场所佩戴口罩，既能防病又能防寒。

(责编：许晓华、李轶群)


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