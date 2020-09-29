专家：严格预检分诊筛查 做好秋冬季呼吸道疾病防控

人民网北京9月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，秋冬季是呼吸道疾病高发季节。今年是新冠疫情下的第一个秋冬季，所以大家自然会考虑到秋冬季流感疫情、新冠疫情交织在一起。如何进行有效防控，对全国医疗机构都是一次考验和挑战。

王贵强提出：“从新冠疫情来看，目前我国处于有效控制态势，但输入性病例的压力非常巨大，如不及时控制和发现，就可能造成传播。秋冬季是呼吸道传染病快速传播和暴发的一个高风险时间点。现在从国内来看，已采取一系列办法来有效应对秋冬季可能出现的疫情，包括对17个省份的督导检查，对发热门诊、预检分诊门诊督导检查和建设工作等。7月份，我国专门划拨资金针对县级医院的发热门诊进行改造升级，同时要求各地规范发热门诊建设，包括相对独立的区域设置，基本检查在发热门诊区域内完成，比如影像学和核酸检测。这样的目的，是避免疾病播散的风险。”

王贵强介绍：“现在，发热门诊是‘前哨’，但我们强调的不仅仅是发热门诊，预检分诊也非常重要。在急诊、普通门诊或医疗机构大门就要进行预检分诊，因为有些病人不是发热来的，可能有其他症状，就不到发热门诊就诊。我们都知道新冠肺炎可能有腹泻、咳嗽、嗅觉和味觉丧失等症状，这些没有发热的病人，预检分诊要甄别出来，引领到发热门诊进一步就诊。同时，对那些不发热的、也没有症状的病人，预检分诊要进行流行病学史的询问，从疫区来的患者也要引导到发热门诊。”

“今年国家卫健委采取了一系列的举措，保证了发热门诊有效行使它的职能，同时保证了预检分诊严格筛查病人，希望通过这样的举措，有效控制疾病潜在的流行风险。”王贵强说。