交通运输部：“人物同防”、“点对点”接运等措施做好外防输入工作

人民网北京9月29日电 （李轶群）29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长李华强表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，在做好国内常态化防控下，严格公路口岸运输管理，开展“人物同防”、“货开客关”、“点对点”接运等措施做好外防输入工作。

李华强介绍，一是落实国际运输“货开客关”举措。按照国务院联防联控机制工作部署，暂停公路口岸国际道路旅客运输，并指导相关地方交通运输主管部门定期对国际道路货运驾驶员进行核酸检测，实施全流程的闭环管理。

二是保障国际物流供应链的稳定。通过甩挂运输、接驳运输、中转换箱等多种方式，有序开展国际道路货运业务，全力保障“进口货物进得来、出口货物出得去”。截至目前，我国已有35个公路口岸恢复国际道路货运业务，每天入境货运车辆达1.5万辆。

三是做好入境人员“点对点”接运。按照高风险地区疫情防控要求，在严格落实客运车辆消毒、通风、人员防护等措施基础上，组织客运企业将公路口岸入境人员“点对点”接运至隔离点，截至目前，共接运入境人员约4.1万人。

四是加强冷链物流疫情防控。密切与海关、市场监管等部门的协同协作，督促冷链物流企业、港口企业等单位如实登记进口冷链物流相关信息，不得运输、装卸不明来源的冷链物流货物。李华强强调，针对近期青岛有两名进口冷藏货物装卸工定期主动排查过程中核酸检测异常情况，交通运输部印发了警示通报，要求继续坚持“人物同防”，强化到港的船舶、船员、进口冷链食品作业防控，坚持重点岗位的作业人员相对固定，定期开展核酸检测这样一些有效做法，全力做好交通运输行业的外防输入工作。