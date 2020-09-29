文旅部：四个方面做好“双节”假期疫情防控工作

人民网北京9月29日电 29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍秋冬季传染病多病共防以及节日期间出行、旅游、健康提示等有关情况。会上，文化旅游部市场管理司副司长李健表示，即将到来的中秋、国庆双节叠加，在八天的小长假中，游客出游意愿更强，市场复苏期待更高。同时，疫情防控和安全生产的风险也随之增高。

李健介绍，为了贯彻中央关于统筹推进疫情防控和复工复产的有关规定精神，文化旅游部对统筹推进疫情防控、安全生产、市场管理工作进行了部署，重点将从四个方面开展工作：

一是落细落实常态化疫情防控。前期文旅部进一步修订发布了剧院等文化经营场所、景区、旅行社疫情防控措施指南，科学动态调整了防控措施，进一步明确了A级旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75%，剧院等演出场所观众不超过座位数的75%。

二是提升景区开放管理水平。在旅游景区实行限量、预约进行错峰管理，持续推进旅游景区的门票预约制度。在前期对游客关注度高、预定量大的两百家景区发出了预警提示。

三是抓好重点领域安全生产管理工作。文旅部继续加强与公安、交通运输、应急管理等部门的协调联动，督促对疫情防控、旅游包车、涉水项目、节庆活动、火灾防控、食品安全等领域，以及观光车、索道、缆车等重要的设施设备开展隐患排查，压实安全生产主体责任。

四是要着力维护市场秩序。小长假期间将持续开展“体检式”的暗访检查，检查各个地方落实疫情防控的情况，发现问题及时督促整改。通过综合监测与应急指挥平台，对各个地方的景区的运行情况进行动态监测，动态调试防控措施。

李健强调，文旅部督导各地文化和旅游行政部门进一步加大对各类文化和旅游市场违法违规活动的查处力度，同时进一步强化黑名单管理，对违法违规的市场主体实施联合惩戒。