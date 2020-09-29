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四川新增3例确诊病例 新增无症状感染者3例

2020年09月29日15:59 来源：人民网-四川频道

　　人民网成都9月29日电 （王波）记者从四川省卫健委获悉，9月28日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例3例（均为境外输入，2例为9月24日自埃塞俄比亚乘机抵蓉，9月28日确诊；1例为9月27日无症状感染者转确诊），新增治愈出院病例1例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

　　截至9月29日0时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例691例(其中境外输入150例），累计治愈出院660例，死亡3例，目前在院隔离治疗28例，931人尚在接受医学观察。

　　9月28日0-24时，全省新增无症状感染者3例（均为境外输入，1例为9月5日自俄罗斯乘机抵达深圳，9月18日解除集中隔离医学观察，9月20日乘机抵达泸州并居家隔离；2例为9月24日自埃塞俄比亚乘机抵蓉；均于9月28日核酸检测阳性），当日转为确诊病例1例，当日解除集中隔离医学观察0例。尚在集中隔离医学观察35例（均为境外输入），比前一日增加2例。

　　全省183个县（市、区）全部为低风险区。

(责编：许晓华、李轶群)


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