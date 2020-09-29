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中疾控专家：保持常态化防控 人员密集、通风不够好的地方要坚持戴口罩

2020年09月29日15:34 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，自疫情发生以来，疫情的变化牵动着每一个人的心。他在回顾疫情在过去8个多月的变化时说：“从年初以来，疫情全球走向是一路上扬，3月下旬，全球每日报告数突破5万；到5月下旬，全球每日报告数突破了10万；到7月初，每日报告数突破20万；进入9月份后，有多个单日报告数突破了30万。从这个时间轴来看，疫情就没有出现过缓和下降的态势。所以说，在没有新的、特别有效的预防措施应用的情况下，未来一段时间，要期望疫情得到很好的控制，估计可能性不大。”

吴尊友提出：“我国的疫情取得现在这样一个阶段性成果，是在党中央、国务院的坚强领导下，在举国上下共同努力下取得的。疫情的防控，稍不注意，或者说防控措施稍微松驰，就会出现反弹，多个国家的反弹案例都已向我们提醒，如果防控措施松驰的话，疫情就会反弹。所以，大家要珍惜我们目前取得的成果，一定要保持常态化防控的意识，要坚持实施常态化防控的措施。”

“疫情也是随着时间会变化，所以大家要密切关注每天的疫情信息通报，随时根据疫情变化调整每个人的防护措施。在常态化防控的情况下配备口罩，相当于普通老百姓的标配。随时准备口罩，在人员密集的地方、在通风不够好的地方，都要坚持戴口罩。秋冬季马上就要到来，提醒大家一定要做好呼吸道传染病的防控，包括常通风、勤洗手、保持社交距离，在通风不好的情况或者人员聚集的情况下戴口罩，这种措施不仅可以防止新冠肺炎的流行，对于预防流感等其他呼吸道传染病也是非常有效的，而且也是保护个人卫生和身心健康的非常好的方法。”吴尊友说。

(责编：李轶群、孙博洋)


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