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第五届中国医药创新与投资大会在苏举办

2020年09月29日15:33 来源：人民网-人民健康网

9月27日，第五届中国医药创新与投资大会在苏州工业园区召开，本届大会围绕当前热点议题，深度聚焦后疫情时代产业政策、全球医药研发趋势和投融资动向，全面探讨全球医药创新发展趋势，共商生物医药投资合作新发展。

中国外商投资企业协会会长陈德铭会长在开幕式致辞中说，从实践来看，中国的外资医药企业不是中国经济建设的局外人，将主动融入中国经济，积极服务于中国的公共卫生事业。

“创新与合作将成为生物医药行业趋势的两个主要关键词。”RDPAC执行总裁康韦在话题讨论分享中表示，“要满足人类急迫、未满足的临床需求，必须要依赖国际通力合作来寻找解决方案。”

康韦说，跨国药企与本土药企在医药创新上有很强的互补性，未来应继续加强双方合作的凝聚力和同心力，为实现“健康中国2030”目标共同努力。

此外，会上还同期举办了医药创新城市发展论坛暨“中国最具投资价值生物医药创新城市研究”项目成果发布会，揭晓了《中国生物医药创新城市研究》结果，并对医药创新指数领先城市进行了授牌仪式。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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