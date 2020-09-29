热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年9月29日公布）

2020年09月29日15:28 来源：人民网-吉林频道

　　9月28日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至9月28日24时，全省连续150天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。

　　9月28日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至9月28日24时，全省累计报告本地确诊病例138例，累计治愈出院136例，病亡2例。

　　9月28日0-24时，全省无新增无症状感染者。

　　提醒广大群众，当前“外防输入、内防反弹”形势依然严峻，大家要树牢常态化防控意识，要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风，保持社交距离，不聚餐、不聚集，倡导健康生活方式，食物烧熟煮透，不吃生冷食物，减少疾病感染风险。国庆、中秋“双节”将至，要合理安排出行，做好个人防护，遵守公共场所、旅游景区疫情防控要求。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn