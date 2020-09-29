直播预告：关注房颤 预防卒中

房颤是临床中最常见的心律失常之一，房颤的发病率随年龄的增加而升高，65岁以上的老年人群的发病率约为6%，80岁以上的老年人发病率约为10%。

心脏的乱跳让人心神不宁，坐立难安，严重时还会引致脑卒中。房颤患者罹患脑卒中的风险是正常人的数倍，由此引发的种种危害严重威胁着患者的生命健康。 2020年9月29日（周二）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请武汉大学心血管病研究所所长、中国房颤中心联盟主席、全国知名房颤防治专家黄从新及中国医学科学院阜外医院主任医师朱俊进行视频直播，为大家在线科普房颤疾病及如何预防卒中。

专家简介：

黄从新 中国房颤中心联盟主席、中华医学会心电生理和起搏分会前任主任委员、武汉大学心血管病研究所所长、武汉大学人民医院。

擅长：心律失常、冠心病、风湿性心脏病、心肌病等心脏疾病的介入治疗。

朱俊 中国医学科学院阜外医院主任医师，教授，博士生导师，阜外心血管病医院急重症中心顾问专家，从事心血管内科、心血管病急诊多年。在急性心律失常，心功能不全等方面造诣深厚，参与多项有关心血管病指南的制定。承担国家“八.五”、“十.五”、“863”攻关课题和一系列的新药试验工作。作为国际指导委员会成员组织参加了十余项国际多中心临床试验，包括急性冠状动脉综合征，心律失常，心血管病预防等多个领域。发表文章近百篇。

擅长：具备丰富的心内科和急诊领域临床经验，擅长慢性心律失常和心功能不全等疾病的治疗，对扩张性心肌病、肥厚性心肌病和限制性心肌病的治疗更具独到之处。

房颤心慌，离脑中风发作有多远？

提起脑中风,人们通常想到的就是高血压。然而,还有一种疾病引发的中风更加猝不及防且危害更大,那就是心房颤动。

如何预防房颤?

首先,遵医嘱,综合管理合并症,比如积极治疗高血压、高血糖、高胆固醇 ;另外,建立健康生活方式等,比如戒烟戒酒,减轻体重等,一定程度上都可以预防“房颤”发生。

呼吸睡眠暂停综合征患者建议接受高压氧治疗,对预防房颤、脑中风也很有帮助。

如何早期发现脑中风

使用FAST评估方法可尽早察觉卒中的一些突发体征和症状,一旦发现卒中应及时就诊。

F(Face):您(他)是否能够微笑?是否感觉一侧面部无力或者麻木?

A(Arm):您(他)能顺利举起双手吗?是否感觉一只手没有力气或根本无法抬起?

S(Speech):您(他)能流利对答吗?是否说话困难或言语含糊不清?

T(Time):如果上述三项有一项存在,请立即拨打急救电话120。

学会自测房颤

日常生活中如何观察自己是否出现房颤发生可能呢?美国心律协会总结出6大房颤信号,可帮助大家早期识别房颤:

1.胸口怦怦跳,仿佛雷声滚滚、鼓声敲击或鱼儿扑通跳水等;

2.脉搏强弱不等,有时感觉漏跳一拍;

3.用力时感觉气短;

4.易疲劳,运动量降低;

5.胸闷(胸痛);

6.昏厥或头晕。

提醒:如果你或者身边的人一旦出现这些信号,千万不要大意,建议及时就医进行系统检查。

如何提问和收看直播：

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重要提示：提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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