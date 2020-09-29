京东方智慧急救解决方案亮相中国医院协会2020学术年会

9月25日-27日，由中国医院协会主办，浙江省医院协会协办，浙江省东阳市人民医院承办的中国医院协会县（市）医院分会2020年学术年会在东阳顺利召开。BOE（京东方）移动健康携智慧急救解决方案亮相大会现场。

此次会议选举产生了第五届县（市）医院分会委员会，并以“后疫情时代县市医院发展与服务能力建设协同·创新·品质”为主题进行了讨论，部分县（市）医院代表也分享了当地县域的宝贵经验，其中浙江省东阳市人民医院党委书记应争先针对县域医共体改革等内容做了主旨演讲。

27日，与会各县（市）医院代表参观东阳市人民医院。在急诊板块，东阳市人民医院院长吕忠向前来参观的代表详细介绍智慧急救解决方案。

东阳市人民医院相关负责人表示，后疫情时代，各单位要加强协作，充分运用5G、大数据等新技术，巩固疫情防控效果，改善医院服务质量和管理效率。据悉，东阳市人民医院与BOE移动健康将在院前急救、健康管理等多个领域展开全面深入合作。

随着5G时代的到来，以及与物联网、大数据、人工智能等前沿技术的充分整合运用，医疗健康行业发展将迎来新机遇。BOE移动健康将努力提高企业研发能力和自主创新能力，以人为中心，持续推进显示技术、传感技术、物联网、大数据等和医疗健康服务深度融合，以科技力量赋能健康生活，让更多人感知到科技带来的美好。