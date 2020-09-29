CHITEC2020在海口举行 联仁健康参与多场论坛

2020年9月25日-27日，“2020中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会（CHITEC）”在海口市举行。本次大会以“携手共创数字健康新未来”为主题，梳理盘点“十三五”全民健康信息化建设成效，探讨新冠肺炎疫情后及“十四五”数字健康发展创新思路。本次大会盛况空前，吸引了近百家医疗信息化行业企业参展，来自国家卫生健康委员会、中日友好医院、北京朝阳医院、中南大学湘雅医院、武汉大学口腔医院等政府机关和医疗机构的领导专家也出席了本次大会。

深耕健康医疗大数据领域，联仁健康也参与了本次活动。

在中国移动 “5G智慧医疗新基建论坛”上，联仁健康副总裁李云飞发表了题为《数字大健康 智领新未来》的主题演讲，向参会嘉宾介绍了联仁健康的成立背景、国家健康医疗大数据中心（北方）的建设情况及公司的主要业务，并对数据汇聚、数据治理、数据场景应用闭环做了详细阐述。李云飞表示，公司将以数据驱动为核心，实现惠医、惠政、惠企、惠民全生态服务，同时在医养结合方面，积极响应国家老龄健康医养结合远程协同服务试点工作的开展，通过远程医疗、互联网医疗将优质的医疗服务下沉，积极推动医养结合服务线上线下的不断融合。

在“智慧医院——智慧中医”及“智慧医院——智慧临床”论坛中，联仁健康医疗科技事业部副总经理白永申、创新技术部技术总监张晓璐分别发表了主题演讲。

白永申表示，医疗大数据技术的发展将为中医药临床评价研究模式带来巨大转变，并在临床研究领域上大放异彩。通过立足于大数据平台基础建设上的人工智能技术赋能与中医药临床理论的支持，中医药工作者也能够实现多维数据复杂计算、真实世界研究、快速分析大量数据、多数据源持续随访等，助推中医药的现代化进程。

张晓璐分享了联仁健康在人工智能领域的实践与探索。据张晓璐介绍，联仁健康为促进大健康产业资源有效聚集，推动大数据前沿技术发展，探索临床科研、新药研发、医疗保险等领域创新应用与服务模式，积极构建医疗人工智能的基础设施，为医疗数据管理者、临床研究者、人工智能应用开发人员建立医疗健康人工智能共享平台。