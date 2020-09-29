秘密一：胆固醇从哪里来？

胆固醇是血液中一种类似脂肪的物质，其1/3从食物中获得，另外2/3是人体自身合成的。因此，很多人觉得，如果血脂高，只要少吃点、吃得清淡点就能控制，是不对的。

秘密二：胆固醇分好坏。

胆固醇分为高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇两种。前者对心血管有保护作用，是“好胆固醇”；后者会附着在动脉血管壁，一旦过量，就会导致动脉硬化，因此被称为“坏胆固醇”。

秘密三：坏胆固醇是如何危及生命的？

当血液中的坏胆固醇增多时，会使得血液变稠，在血管壁上形成小斑块，逐渐堵塞血管，使血流变慢，引发冠心病和脑卒中等心脑血管疾病。更加危险的是，如果不稳定的斑块破裂或脱落，会在短时间内堵塞血管，导致急性心肌梗死或脑中风，极大地危及患者生命。

秘密四：哪些人最要关注坏胆固醇？

已有冠心病如心绞痛、心肌梗死或卒中的病人，高血压患者，糖尿病患者，肥胖者，吸烟人群，有心梗或高脂血症家族史的人，绝经后女性，40岁以上的男性，都要关注血脂，特别是坏胆固醇。

秘密五：如何控制血脂？

控制血脂有三大法宝：调节饮食结构、改善生活方式、药物治疗。饮食中胆固醇、饱和脂肪酸及反式脂肪酸的含量高，会导致坏胆固醇水平升高。如果患者通过控制饮食、增加运动等方式仍不能将血脂降到理想目标，应开始药物治疗。他汀类药物是目前国际上应用最广泛、疗效最明确的降血脂药物，其能明显降低坏胆固醇，同时可以稳定和逆转动脉粥样硬化斑块，预防心肌梗死和卒中。