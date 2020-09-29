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国庆出行别忘提前做准备

2020年09月29日09:36 来源：中国妇女报

　　国庆长假，如果准备旅行特别是要带孩子一起出游，尤其要提前做好充足准备，以避免在旅行途中手忙脚乱。

　　了解当地疫情态势。国内旅行可先查阅国家卫生健康委网站，了解旅游目的地新冠肺炎疫情态势。在选择目的地时，也应尽量避开人员聚集的热门景点，事先了解景区的开放情况及疫情防控措施，免得白跑一趟。

　　提前预定景区门票。今年受疫情影响，很多景区都限制人数。可提前预定好景区门票，以免到时候望门兴叹。

　　提前预定酒店。确定好目的地之后，可先预定好当地酒店，以免假期因人多或其他原因酒店爆满没床位，影响行程。

　　了解天气，准备好合适衣物。秋季气温变化大，而且南方往往雨水较多。确定好目的地后，可留心观察当地最近天气情况。如果带着孩子一块出游，应选择晴朗天气出行，并根据当地天气情况准备合适衣物。

　　检查好个人物品。临出门前，应做好行李的整理，并检查身份证、钥匙、手机、充电器、现金、衣物等是否备齐。在临走前对家里水、电、气进行防漏检查，处理好残留的食品及垃圾，并关好门窗。 （禹建）

(责编：许心怡、崔元苑)


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