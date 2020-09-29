阿尔茨海默病新致病基因或被捕捉

首都医科大学宣武医院贾建平教授团队日前在国际期刊《老年痴呆症》在线发表论著。他们对来自全国30个省（区、市）的15119人进行载脂蛋白E4（APOE ε4）基因的携带情况进行检测和分析，首次证实了APOE ε4与阿尔茨海默病之间的强关联性，并揭示了APOE ε4等位基因在3种阿尔茨海默病亚型中起到了不同风险效应，尤其在未知基因突变的家族性阿尔茨海默病中起到突出的风险效应。该研究为建立大规模人群干预提供了理论依据。

论文第一作者、首都医科大学宣武医院副主任医师贾龙飞介绍，研究纳入的受试者包括正常人和3种阿尔茨海默病亚型（已知基因突变型、散发型、未知基因突变型）。在这4类人群中，APOE ε4基因型的频率分布呈递增趋势，分别为19.54％、26.19％、36.23％、56.27％。

“根据APOE ε4建立的风险预测模型提示，APOE ε4对已知基因突变的家族性阿尔茨海默病无风险效应，而对未知基因突变的家族性阿尔茨海默病具有最强的风险预测能力。因此，APOE ε4基因型可能是造成未知基因突变的家族性阿尔茨海默病主要原因之一，解释了大量此类家系致病的风险基因，为今后精准干预提供了理论基础。”贾龙飞说。

论文通讯作者贾建平教授表示，该研究是迄今关于中国人群APOE ε4频率分布最大规模的多中心研究。研究结果逐步揭开了APOE ε4对阿尔茨海默病患病率调控的奥秘，对国际上理解中国人群中APOE ε4对阿尔茨海默病的发病机制产生了重要影响，也对国人阿尔茨海默病遗传干预和基因治疗提供了新思路。（记者王潇雨 特约记者王蕾）