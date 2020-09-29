热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

阿尔茨海默病新致病基因或被捕捉

2020年09月29日09:34 来源：健康报

首都医科大学宣武医院贾建平教授团队日前在国际期刊《老年痴呆症》在线发表论著。他们对来自全国30个省（区、市）的15119人进行载脂蛋白E4（APOE ε4）基因的携带情况进行检测和分析，首次证实了APOE ε4与阿尔茨海默病之间的强关联性，并揭示了APOE ε4等位基因在3种阿尔茨海默病亚型中起到了不同风险效应，尤其在未知基因突变的家族性阿尔茨海默病中起到突出的风险效应。该研究为建立大规模人群干预提供了理论依据。

论文第一作者、首都医科大学宣武医院副主任医师贾龙飞介绍，研究纳入的受试者包括正常人和3种阿尔茨海默病亚型（已知基因突变型、散发型、未知基因突变型）。在这4类人群中，APOE ε4基因型的频率分布呈递增趋势，分别为19.54％、26.19％、36.23％、56.27％。

“根据APOE ε4建立的风险预测模型提示，APOE ε4对已知基因突变的家族性阿尔茨海默病无风险效应，而对未知基因突变的家族性阿尔茨海默病具有最强的风险预测能力。因此，APOE ε4基因型可能是造成未知基因突变的家族性阿尔茨海默病主要原因之一，解释了大量此类家系致病的风险基因，为今后精准干预提供了理论基础。”贾龙飞说。

论文通讯作者贾建平教授表示，该研究是迄今关于中国人群APOE ε4频率分布最大规模的多中心研究。研究结果逐步揭开了APOE ε4对阿尔茨海默病患病率调控的奥秘，对国际上理解中国人群中APOE ε4对阿尔茨海默病的发病机制产生了重要影响，也对国人阿尔茨海默病遗传干预和基因治疗提供了新思路。（记者王潇雨 特约记者王蕾）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn