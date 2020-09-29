将短期措施转化为长效机制

根据此次疫情积累的应对经验，完善重大疫情医疗救治费用保障机制，需要明确保障目标，调整保障内容，丰富保障形式，尽快将疫情防控的政策措施转化为长效的制度安排。

重大疫情医疗救治费用保障目标可分为供、需两方面。对供方而言，其保障目标是确保医疗机构在突发疫情紧急状况时，能够对就诊人员做到应收尽收、全力救治，不因患者支付能力和支付意愿、医疗机构成本补偿等问题，影响救治和疾病防控。对需方而言，保障目标是提高疑似病例诊断费用、确诊患者治疗费用的保障水平，建立特殊群体、特定疾病医药费用豁免制度，避免医疗费用成为确诊患者及疑似病例寻求诊断、治疗的主要障碍，实现应治尽治。建立患者健康追踪制度，对有后遗症或并发症的患者提供进一步的医疗保障。此外，要兼顾非新发传染病患者在疫情期间的就医需求。

在保障内容方面，疫情不同阶段，保障内容有所不同。在散发阶段，从出现未知散发病例到纳入法定报告传染病管理之前，绝大多数患者因出现特定症状或体征前往医疗机构就诊，这部分人群的门诊费用因其所参加的基本医疗保险形式不同，医保报销水平各异。此阶段，对确诊患者和疑似病例要建立高水平保障或豁免制度，消除因经济原因导致的就医难。

在管控阶段，需对确诊患者进行集中救治，对疑似病例进行集中隔离诊治，对密接者进行隔离观察。此阶段，应保障一切跟传染病诊断、治疗相关的医疗费用。从医疗机构角度看，应保障其提供的疑似病例诊断鉴别、确诊病例临床治疗等活动所产生的医疗费用。从人群角度看，应包括确诊患者及疑似病例确诊前诊断费用（含排除病例的诊断费用）、确诊后治疗费用、转诊转院费用等。公共卫生机构、疾病预防控制机构开展的流行病学调查以及公共场所消毒等非诊断治疗活动的费用，应由财政承担。

在保障形式方面，直接针对确诊患者和疑似病例的医疗费用进行补偿，并适当优化原有的补偿政策，提高补偿水平。应打破不同基本医疗保险制度保障水平的政策限制，抹平差异、一视同仁；扩充医保报销目录，提高报销水平；由城乡居民大病保险、商业保险和其他补充保险报销后，个人自付费用由当地财政资助；对于确诊患者和疑似病例在门诊治疗、住院服务环节产生的医疗费用给予全额保障，最大可能消除他们因经济原因导致的疫情扩散危机。

疫情期间，传染病防治挤占了其他患者的就诊资源，加之为防控院感医院能开展的手术等服务减少，导致部分患者得不到及时治疗、病情延误。由于采取临时交通管制等措施，药品配送不及时、缺货，患者用药难等问题显现；大量普通民众暂时无法自由移动，异地就医医保报销问题凸显。针对这些变化，医疗保障体系应结合就医需求和就医形式的变化，在在线诊疗、延长处方、异地就医结算等方面，调整优化补偿政策和支付形式，重点解决其他非传染病患者就医难、买药难问题，保障患者就医的可及性。（国家卫生健康委卫生发展研究中心医保研究室主任顾雪非）