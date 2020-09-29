医渡云城市免疫平台在CHITEC大会上发布

2020年9月26日，医渡云“城市免疫平台”在“2020（15th）中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会”发布。

近年来，国家不断加大对新基建的扶持力度，人工智能（AI）技术成为新的时代方向。中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会是医疗健康领域广受关注的国际性盛会之一，旨在探讨新冠疫情后及“十四五”数字健康发展创新思路，促进新型信息技术在卫生健康领域的深度融合应用与发展。在本届大会开幕式上，医渡云合伙人、CEO张实正式发布了医渡云的“城市免疫平台”。

“城市免疫平台”是基于医渡云数据处理及应用能力开发，利用人工智能技术构建数字化、智慧化的公共卫生动态监管与智能分析研判模式，促进“防管治”的有机结合，助力实现场景化动态闭环管理，立体构筑城市免疫防线。

科技兴医 实现疫情场景化动态闭环管理

新冠肺炎疫情发生以来，许多城市因势而为，加快人工智能的推广应用，极大提高了诸如病区管理、流行性病学调查、药物研发、辅助医疗诊断、社区防控等工作的效率。“城市免疫平台”正恰如其分地展现出以数据科学、人工智能为代表的信息技术在医疗卫生领域的重要价值和意义。

如何做一个有价值的防疫平台？医渡云合伙人、CEO张实说：“我们希望这个平台可以在疫情期间助力政府精准施策，实现疫情管控动态平衡，在疫情常态化下，助力城市提升公共卫生与疾病预防能力，促进防疫与复工复产相结合。”据张实介绍，医渡云发布的“城市免疫平台”，可以实现对传染病的主动监测与多点触发的智能监测预警，以及传染链路的智能追踪和疫情的模拟仿真等，以早发现、早研判、早阻断为目标，为疫情防控争取宝贵时间、减轻医护人员以及医疗资源的压力，构建动态平衡管理闭环。

“在疾病面前，人类有时候很渺小，但凝心聚力就会释放巨大的能量。我们用人工智能技术，让‘未知’变成‘先知’。”据张实介绍，疫情爆发以来，医渡云先后参与了宁波市的新冠肺炎疫情监控大数据智能平台，武汉市的新冠肺炎疫情管理智能平台的建设、也协助国家CDC持续刊出《境外新冠肺炎输入风险评估报告》，协助北京市疾病预防控制中心搭建疫情防控智慧决策平台，以及多个省市的疫情智能监控平台建设。 “凝科技之力、筑公卫防线、守人民健康，这就是医渡云的战疫心声。” 张实说。

AI赋能 立体化构筑城市免疫防线

在“解码数据智能 共建公卫防线”卫星会上，北京市疾控中心信息统计中心李刚主任、宁波市卫生健康委员会信息化处朱春伦处长、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院冯占春院长、南京市卫生信息中心殷伟东主任、医渡云合伙人、CEO张实、医渡云首席人工智能科学家闫峻、医渡云首席医学官谭茜博士、英特尔（中国）医疗健康及生命科学/人工智能行业总监孙宇汇聚一堂，从各自的角度分享了数据科学与人工智能技术在医疗健康领域中的作用和价值。与此同时，大家共同见证了“城市免疫平台”的发布。

医渡云首席人工智能科学家闫峻在报告中介绍，医渡云利用人工智能技术将不可计算的数据变得可计算，在疫情中基于价值场景驱动下的防疫解决方案，致力于在疫情未完全消失情况下实现疫情动态闭环管理，促进社会活动、经济发展与疫情管控的动态平衡，进而助力政府做好决策、预测工作。

闫峻表示，作为医疗人工智能公司，医渡云在医疗新基建方面也有着自己的创新思考和实践：医渡云针对疫情常态化防控和“平战结合”的需要 ，分别在四个层面给出了城市免疫平台的解决方案：在基础架构层面，为智能化应用打下坚实的基础；在中台与算法层面，要解决数据孤岛问题和医疗数据质量问题；在产品服务层面，可以助力智能化医疗场景方案落地；在行业生态层面，努力做到赋能整个智慧医疗产业的发展。

把握航向 助智慧城市乘风破浪扬帆远航

在公共卫生体系建设与传染病监测预警论坛上，医渡云高级产品总监刘婷婷表示，医渡云利用多年医疗人工智能技术优势，助力多地政府迅速在中国多个城市部署疫情防控平台，平台助力地方政府用于实时监测其人口健康状况、预测感染趋势、规划医疗资源和进行多因素接触追踪等，同时还出具相应报告辅助政府决策。疫情常态化下，城市免疫平台在帮助城市有序复工复产，助力实现社会活动、经济发展与疫情管控的动态平衡等方面也起到了重要作用。

医渡云高级产品总监刘水清在健康医疗大数据应用论坛分享了医渡云科研整体解决方案。医渡云推出了专病库、国家或区域临床医学研究中心平台等科研全产品体系以满足医院科室和疾病领域知名专家不同科研场景的需求，能够助力医疗机构和专家开展真实世界研究、疾病队列研究等，她强调，医渡云全科研解决方案能够支持科研灵感验证和科研课题的高效完成。

人工智能技术可以让城市在面对突发公共安全问题时，可以具备弹性应对、精准治理的能力，让城市拥有抵御风险的城市“免疫系统”，城市也应顺应时代发展把握好从数字化、智能化到智慧化的未来航向。

在医渡云展位上展示了医渡云城市免疫平台解决方案及多场景产品与技术解决方案，引起了众多与会嘉宾的驻足和关注，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃也来到医渡云展位参观并了解“城市免疫平台”。