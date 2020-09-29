9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京举行。东南大学附属中大医院党委副书记、纪委书记邱海波教授荣获“全国抗击新冠肺炎先进个人”以及“全国优秀共产党员”称号。

“与疫情的较量就像和死神掰手腕，要硬生生掰开死神的手，给患者最多生的机会。”面对荣誉他淡然地说，共产党员的担当、医务人员的责任就是要把病毒挡在身前，把患者护在身后。

临床医生：

争分夺秒 时刻盯牢

今年54岁的邱海波已不是第一次出征，非典、甲型H1N1流感疫情、H7N9禽流感疫情……妻子赵健笑言，他一直与最前沿的病毒打交道。

身为一名共产党员，他总是出现在国家最需要的地方：1月19日，根据调令，担任中央赴湖北指导组专家组和国家医疗救治专组成员，赴湖北抗疫99天；武汉疫情防控形势稳定后，转战黑龙江17天、吉林23天；6月5日，完成任务回到南京；7月18日再次赶往乌鲁木齐，直到9月1日……在一线坚守，前后185天。

四度转战，邱海波奋战在重症病区。刚开始，有些医护人员对高感染风险的操作心存顾虑，他亲自示范为患者施行机械通气等抢救措施：“要求别人时，首先要自己做到，冲在前面是党员的基本要求。”

作为临床医生，在他眼里，“只有突然发现的病情变化，没有突然发生的病情变化”，医护必须争分夺秒、时刻盯牢。

时间就是生命！邱海波想方设法提高工作效率。最初他搭乘预约车，有时候不能保证准时到达，索性就申请自己开车；他下病房要和所有患者当面交流，为了节省时间、节约防护服，干脆乘坐运送医疗垃圾的专用电梯。

在一张广为流传的照片中，重症专家邱海波和杜斌手里捏着面包片，从医院走廊匆匆走过。拍摄照片的江苏援鄂医疗队队员晁亚丽回忆，在武汉同济医院中法新城院区，两位专家结束巡视已近下午1点，顾不上吃午饭，便抓起面包赶往下一家医院……

“不到病床边、不看到病人，永远不知道疾病的特点。重症病人的生命都是在病床边上盯出来、抢回来的。”邱海波说。

重症专家：

精准建言 稳定人心

“我喊一二三，换手，准备翻过来……”俯卧位通气治疗对不少危重症病人有效，操作时要将插管患者翻身。这就是邱海波盯临床“盯”出来的经验。根据他的建议，俯卧位通气治疗被写入新冠肺炎诊疗方案中，许多患者因此受益。

身为中央赴湖北指导组专家组和国家医疗救治专组成员，他白天深入病区了解患者病情变化、梳理发病特点，晚上就在驻地与同行们研究治疗方案、探讨治疗流程。他先后参与了国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》第二版到第八版的制定，主导制定了重症和危重症患者的治疗方案。

疫情早期，武汉各家定点医院都面临着“人等床”的困境。邱海波等专家组成员建议，除了3家定点医院外，增加市区大型综合医院、增加重症医学科床位，专门收治重症患者。据此建议，武汉很快确定了十余家收治重症、危重症患者的定点医院，床位达到9000多张。

专家下沉、扩增床位、全国驰援、早期筛查——邱海波与专家组成员们一起提出的这些极具战略意义的建议，为疫情防控打下了坚实基础。

除了向中央指导组提出建议外，他还利用新闻发布会等契机，凭借扎实的专业素养、翔实的调研信息，直面公众疑问、回应社会热点。

“大多数危重患者都能救出来！”“从救治成功率来看，远高于甲流、禽流感。”面对纷繁复杂的局面，邱海波及时发声，在社会心理稳定疏导方面发挥了重要作用。

共产党员：

冲在最前 带出队伍

在中大医院重症医学科的走廊墙壁上，挂着3幅中国地图，上面插满了数百面小红旗，几乎覆盖全国所有省份——这是邱海波和团队在全国各地培养帮扶重症医学骨干，传播和点燃生的希望。近5年，这个科室为全国培养重症医学骨干医生、护士500余名。

作为学科带头人，邱海波对学生出了名的严。“我喜欢邱老师来查房，每次都能学到不少新东西；但又怕他来查房，每次询问起来，连细枝末节也不放过。”一位曾来科室进修的医生坦言。

数十年如一日，邱海波用严格敲打团队，也用实际行动感染团队。作为36年党龄的老党员，他经常向同事和学生强调：“党员就是要冲在最前面”。在这次抗疫中，他率领的青年党员们表现出无畏勇气和牺牲精神，获得众多点赞。

2月1日中午，武汉市金银潭医院3楼重症病区一名患者出现严重呼吸窘迫，必须立刻进行气管插管。来不及请麻醉科医生，在没有充分防护准备的情况下，同在武汉支援的中大医院重症医学科主任医师潘纯将正压防护头罩往头上一套，为患者插管。“病人危在旦夕，这些活儿我上！”

在抗疫一线，重症医学科的5名“男护天团”，火线递交了入党申请书，决心在战斗中，像邱海波一样奋不顾身、勇往直前，随时接受考验。

“邱海波不仅带出了一支能征善战的团队，更是用30年时间将中大医院重症医学科做到了全国顶尖。”医院党委书记郭小明介绍说，在他的带动下，更多的年轻医务人员把论文写在临床一线，把不忘初心、牢记使命作为终身课题。

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 07 版）