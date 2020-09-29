初秋时节，长江北岸，湖北恩施土家族苗族自治州巴东县东壤口镇绿竹筏村，满山的夏橙（柑橘的一个品种）已经采收完毕。

“今年有个好收成，多亏了宜昌的好邻居、好兄弟！”种植大户张林算了一笔账：35亩夏橙卖了14万斤，纯收入30多万元，平均每亩比去年增收1000多元。

宜昌地处湖北西部，其与恩施等市州交界处，属于武陵山集中连片特困地区，长期以来交通不便，基础设施落后。近年来，在精准扶贫政策支持下，短板逐渐补齐，当地群众携手同心奔小康。

共建水电网 产业齐兴旺

长江支流西流溪，是宜昌市秭归县泄滩镇牛口村与绿竹筏村的天然分界线，一度也是产业发展的分界线。站在江岸边的山坡上放眼望去，只见东侧牛口村林木茂密，西侧绿竹筏村却相对稀疏。

缺水，是绿竹筏村发展遇到的突出问题。“我们这里主要是坡田，土地贫瘠，一遇旱情就容易歉收甚至绝收。”2013年，在外务工多年的张林返乡创业，流转30多亩土地种柑橘，结果年年都为找灌溉水源发愁。“从几公里外的长江泵水到果园，柴油机加人工成本一次就要上千元。”

一溪之隔的牛口村却是另一番光景。由于地形、气候条件适宜，水源充足，牛口村从1997年起大力发展柑橘产业，如今年产量1200万斤，人均收入达2万元。

绿竹筏村不是没想过从西流溪引水，但村里电压低，带不动大功率水泵。从巴东接电距离有1500米左右，成本也不低。从距离仅600米的牛口村接电是最省事的办法，但两地分属不同市州，跨界接电有难度。

过去，受行政区划、地形分隔等制约，宜昌与相邻的几个市州在通路、通水、通信等方面衔接不足。去年，宜昌主动对接恩施等地，跨地共商脱贫攻坚大计，共建水电路网等基础设施，牛口村和绿竹筏村的电力设施共享项目由此提上日程。

2019年9月21日，泄滩供电所正式进场开工，新建变压器1台，架设线路650米，一个多月后正式投产送电。绿竹筏村泵房的水缸里清水涌出，困扰多年的安全饮水和灌溉用水问题终于得到解决。

有了水，绿竹筏村产业发展快马加鞭。在张林的带动下，村里成立了柑橘专业合作社。超过一半的村民开始种植柑橘，种植总面积达到4000多亩，年产值800万元，人均纯收入6500元。虽然与牛口村相比仍有差距，但张林对未来充满信心。

修好毛坯路 敲开致富门

在宜昌与恩施交界处的南庄坪，一条1.2公里长、3.5米宽的水泥路在山林间铺开，一头连着宜昌市秭归县磨坪乡雁落坪村，一头连着恩施州巴东县绿葱坡镇中村。

69岁的雁落坪村三组村民谭明翠正在苞谷地里忙碌。“自从门前的这条路通了，日子就好过多了！”

原来，雁落坪村距秭归县城100多公里，而距巴东的野三关镇只有22公里。2017年底，途经中村的巴野公路正式通车后，雁落坪村村民去集镇更加便捷。但是，中村和雁落坪村之间的一条1.2公里的毛坯路，阻挡了村民出山的脚步。

“这样一条毛坯路，晴天一身土，雨天一身泥，车辆通行困难。”雁落坪村党支部书记谭明春说。

去年10月，这条1.2公里的毛坯路被纳入宜昌、恩施交界处基础设施补短板项目，由宜昌投资兴建，今年3月25日正式投入使用。借着通路的契机，雁落坪村成立了农民专业合作社，带动近70户村民种植销售土豆、白菜等高山有机蔬菜。

“现在每天都有外地商贩直接开车到家门口来收菜，再也不愁卖不出去了。”谭明翠喜上眉梢。路修好了，也为中村的茶叶、猕猴桃、种植养殖等产业带来了更多的客源和销路。

经过持续两年的基础设施补短板项目建设，宜昌市完成路、水、电、网等项目77个，惠及5.06万边界地区群众。

看病有医保 上学有资助

走进宜昌市兴山县榛子乡板庙村，刚脱贫的村民高士军和妻子郑启凤在田间忙着采摘辣椒。“孩子今年刚上大学，我俩肩上的担子重了。好在今年辣椒行情好，目前的收入已经超过去年全年。”高士军笑着说。

前些年，由于长期劳作，郑启凤落下了头疼、颈椎病、腰椎间盘突出等病症，在乡卫生院住院两周花了5000多元，医保报销时遇到了麻烦。

原来，郑启凤虽然人嫁到了宜昌，但户籍还在老家襄阳，因此无法享受宜昌的医保政策，只好每次都折回娘家报销。

当时，宜昌正大力探索健康扶贫“一站式”结算模式，但政策尚未覆盖到全市域。了解情况后，有关部门立即全面摸底，在2019年实现了政策在宜昌市域的全覆盖。“无论户籍是否迁到宜昌，只要在宜昌范围内被认定为贫困人口，都可以享受到健康扶贫政策。”宜昌市卫健委有关负责人介绍。

如今，无论是在宜昌还是襄阳，郑启凤都可以享受异地医疗的“无缝切换”，再也不用来回跑了。儿子郑来全的户籍也在襄阳，但平时常住宜昌，2018年考上了位于襄阳市保康县的职业高中。宜昌扶贫部门将他纳入“雨露计划”教育扶贫项目，每年可以拿到5000元补助。

据宜昌市教育局学生资助中心统计，2020年春季学期，已资助像郑来全这样常住宜昌在外地上学、外地户籍在宜昌上学、宜昌户籍在外地上学的贫困家庭学生1万余人。

受益于危房改造政策，高士军一家如今住在宽敞明亮的新房，还添置了不少家电，生活越过越有滋味。“等农闲时节我就去外面打工，加上种植、养殖等收入，今年预计纯收入能达到3万多元。”

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 01 版）