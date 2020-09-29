人民论坛：凝聚团结奋进的文化力量

还记得那次武汉人共同唱响国歌的情景吗？抗击新冠肺炎疫情最紧张的时候，一天晚上，居家隔离的武汉人纷纷推开窗户，共同唱响国歌。歌声传递出不屈的斗志、胜利的信念，传递出对疫情防控部署的高度信任、坚定支持。

还记得那幅医患同看落日余晖的照片吗？医生刘凯送王欣老人做CT检查后返回病房的路上，两人一起沐浴夕阳，共赏美景。

在抗疫斗争中，无数生动的照片、优美的诗篇、感人的歌曲、昂扬向上的美术作品涌现出来，化作一种文化养分，播撒在全体中国人的心间。

文化是一个国家、一个民族的灵魂，无形而有力，须臾不可少。习近平总书记强调：“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。”在这次抗疫斗争中，扶危济困、守望相助，一方有难、八方支援，迎难而上、化危为机等文化因子持续迸发，14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线，成为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的制胜法宝。全国抗疫斗争取得重大战略成果，无比生动地表明：“社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。”

紧紧依靠人民、一切为了人民，中国疫情防控所展现出的高效能，不仅是制度优势的有力彰显，其实也是民族品格和文化特性的生动写照。中国人历来抱有家国情怀，崇尚天下为公、克己奉公，信奉天下兴亡、匹夫有责，强调和衷共济、风雨同舟，倡导守望相助、尊老爱幼，讲求自由和自律统一、权利和责任统一。正是这种文化人格、文化自信，让中国人民面临灾难而不屈、追求美好而不辍。在全社会大力弘扬伟大抗疫精神，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，战胜疫情就有了强大精神武器，共建美好家园就能获得宝贵精神文化财富。

没有中华文化繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。坚定文化自信，提升文化软实力，是一项系统工程、长期任务。习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调：“统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局，文化是重要内容；推动高质量发展，文化是重要支点；满足人民日益增长的美好生活需要，文化是重要因素；战胜前进道路上各种风险挑战，文化是重要力量源泉。”把文化建设放在全局工作的突出位置切实抓紧抓好，我们一定能够建设好全国各族人民的精神家园，筑牢中华儿女团结奋进、一往无前的思想基础。

“风也有，雨也有，风雨无阻向前走。几千年的脚步从未停留，历史的接力手牵手。”大型纪录片《同心战“疫”》主题曲这样唱道。文化的自信彰显，思想的引领带动，精神的弘扬激发，落脚点都在于行动。全体人民同心同德、团结奋进，民族复兴便有了无比强大的凝聚力，国家发展便能获得无比坚强的意志力。走在新时代的伟大征程上，中华民族将以更加自信、更加自强的姿态屹立于世界民族之林。

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 04 版）