德国政府对国内疫情高度担忧 敦促热点地区快速采取措施

中新社柏林9月28日电 (记者 彭大伟)德媒28日援引德国联邦政府发言人赛贝特表态指出，德国新冠确诊病例数的增长态势令政府“高度担忧”。他表示，一些暴发聚集性感染的地区必须立即采取措施控制住疫情，不可放任病毒在局地再次出现指数级传播。

德国疫情近期持续反弹。疾控部门已录得多日的单日新增病例数超2000例。据德国“时代在线”报道，截至当地时间28日15时16分，德国累计确诊286675人、治愈252489人、死亡9620人。近七日(9月21日-27日)新增12814例。

德国电视一台等多家德媒28日报道了赛贝特的上述表态。

赛贝特当天呼吁出现新冠疫情热点的地区必须迅速采取应对措施。他同时呼吁公众坚持遵守卫生防疫规定、使用政府推出的新冠跟踪APP，此外保持理性和谨慎，以避免新增确诊人数持续攀升。他表示，如果人们都能坚持理性、谨慎的态度，在一定时期接受必要的限制，那么德国人和德国就能在今年秋季和冬季少付出一些代价。