法国多地执行防疫新措施 马赛关闭餐馆和酒吧至少15天

法国多地陆续开始执行防疫新措施，旨在抗击新冠肺炎疫情反弹，马赛关闭餐馆和酒吧至少15天，巴黎等地的酒吧须在晚10点前结束营业。

按照普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区议会主席穆塞利公布的正式法令，马赛从9月27日晚上起关闭酒吧和餐馆至少15天。穆塞利28日表示，马赛将采取集体行动，要求政府能够对餐饮业予以临时救济。

关闭酒吧和餐馆的决定使马赛相关行业受到影响，马赛酒吧和餐馆业主28日在当地举行抗议活动，反对防疫新措施；一些业主甚至威胁将不理睬相关法令，继续营业。

根据巴黎官方通知，自28日起巴黎的酒吧必须在晚10点前结束营业。如果酒吧在晚10点后仍然继续营业，业主有可能面临最高两个月的监禁和7500欧元罚款。

巴黎市政当局特别指出，酒吧不能以餐馆的形式变相营业。同时酒吧和餐馆都要严格遵守现行防疫规定，如保证社交距离等。

法国卫生部长维兰表示，他能够理解马赛关闭餐馆和酒吧以及其他城市的限制性措施引发的愤怒情绪。但他强调，有关措施并不是随意制定的。防疫新措施将限制新冠病毒的传播，并将避免医疗系统出现饱和。

马赛和海外省瓜德罗普被法国官方列入“最强警报区”。马赛和瓜德罗普的全部餐馆和酒吧须关闭；未能遵守防疫规定的公共场所也会关闭。巴黎、里昂、尼斯、里尔等多个大城市被列入“强警报区”，酒吧须在晚10点前结束营业，聚会和集会人数也均有新的限制。

法国新冠肺炎累计确诊病例28日已突破54万例，为542639例。最近一周(9月21日至27日)新增确诊病例85806例，最近一周病毒检测阳性率已上升至7.5%。法国新冠肺炎死亡病例现为31808例。 (记者 李洋)