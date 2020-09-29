热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

法国多地执行防疫新措施 马赛关闭餐馆和酒吧至少15天

2020年09月29日08:30 来源：中国新闻网

法国多地陆续开始执行防疫新措施，旨在抗击新冠肺炎疫情反弹，马赛关闭餐馆和酒吧至少15天，巴黎等地的酒吧须在晚10点前结束营业。

按照普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区议会主席穆塞利公布的正式法令，马赛从9月27日晚上起关闭酒吧和餐馆至少15天。穆塞利28日表示，马赛将采取集体行动，要求政府能够对餐饮业予以临时救济。

关闭酒吧和餐馆的决定使马赛相关行业受到影响，马赛酒吧和餐馆业主28日在当地举行抗议活动，反对防疫新措施；一些业主甚至威胁将不理睬相关法令，继续营业。

根据巴黎官方通知，自28日起巴黎的酒吧必须在晚10点前结束营业。如果酒吧在晚10点后仍然继续营业，业主有可能面临最高两个月的监禁和7500欧元罚款。

巴黎市政当局特别指出，酒吧不能以餐馆的形式变相营业。同时酒吧和餐馆都要严格遵守现行防疫规定，如保证社交距离等。

法国卫生部长维兰表示，他能够理解马赛关闭餐馆和酒吧以及其他城市的限制性措施引发的愤怒情绪。但他强调，有关措施并不是随意制定的。防疫新措施将限制新冠病毒的传播，并将避免医疗系统出现饱和。

马赛和海外省瓜德罗普被法国官方列入“最强警报区”。马赛和瓜德罗普的全部餐馆和酒吧须关闭；未能遵守防疫规定的公共场所也会关闭。巴黎、里昂、尼斯、里尔等多个大城市被列入“强警报区”，酒吧须在晚10点前结束营业，聚会和集会人数也均有新的限制。

法国新冠肺炎累计确诊病例28日已突破54万例，为542639例。最近一周(9月21日至27日)新增确诊病例85806例，最近一周病毒检测阳性率已上升至7.5%。法国新冠肺炎死亡病例现为31808例。 (记者 李洋)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn