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美国芝加哥宣布放松防疫限制 餐厅最多可容纳50人

2020年09月29日08:22 来源：中国新闻网

中新社休斯敦9月28日电 因美国芝加哥新冠疫情有所改善，该市市长28日宣布放松对酒吧、餐厅、健身馆、美容院等商业场所的限制。

据美国广播公司报道，芝加哥市长办公室当日发表声明称，该市将进入经济重启的第四阶段。最新的新冠疫情防控指导显示，政府放松了对餐厅、酒吧、健身馆、美容院等商业场所的人数限制，允许单一空间内最多容纳50人。餐厅、健身馆等的最大客容量从25%提高到40%。新规将于10月1日生效。

芝加哥市长洛丽·莱特福特说，由于芝加哥过去一个月的新冠疫情有所改善，感染率、住院数均有下降，政府决定逐渐放松疫情防控的限制措施。

芝加哥公共卫生局局长艾莉森·阿瓦迪敦促人们继续遵循公共卫生指南，戴口罩、保持社交距离、勤洗手、生病时在家隔离，否则新冠疫情仍有可能出现反弹。

伊利诺伊州餐饮业协会主席山姆·托亚表示，客容量的增加意味着更多的工作机会。政府放松餐厅等商业场所人数的限制是向经济复苏迈出的重要一步。

自芝加哥政府允许餐厅重新营业以来，该市颁布了多项许可，包括允许客人在餐厅外部用餐，允许将户外用餐范围扩展到人行道等公共区域。此外，随着芝加哥气温开始下降，该市日前发布了最新秋冬饮食指南，允许餐厅在户外搭建帐篷，并要求这些临时设施的结构能保证足够的通风量。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，截至美东时间9月28日下午6时，美国累计新冠确诊病例超过714万，芝加哥市确诊病例超过7.9万。

(责编：许心怡、李轶群)


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