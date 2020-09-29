澳墨尔本疫情好转放宽限制措施 28日起解除宵禁令

中新网9月28日电 据新加坡《联合早报》报道，澳大利亚第二大城市墨尔本的新冠疫情持续好转，实施了近两个月的宵禁令28日起解除。

根据规定，墨尔本居民将可在任何时间外出工作、运动、购买必需品等。不过，他们仍不能离家超过五公里，而为了制止人们举行派对，违反其他限制措施的罚金将提高至近5000澳元。

据报道，其他一些限制措施也将取消，包括允许一些行业的员工返回工作岗位，并恢复小型宗教活动。小学生将从10月中旬起返回教室，托儿所也将重新开放。民众可在遵循防疫规定的情况下，探访医院和老年护理设施，但仍然禁止家访。

墨尔本从8月2日起实施宵禁。当时，隔离从海外返回旅客的酒店出现安保疏漏，导致墨尔本出现社区传播，并成为澳大利亚第二波疫情的震中。

在经过近2个月的努力后，墨尔本所在的维多利亚州9月27日仅新增16例确诊病例和2例死亡病例。同时，该州活跃病例自6月30日以来，首次跌至400例以下。

报道称，随着澳大利亚和邻国新西兰的疫情都受到控制，澳大利亚旅游部长伯明翰说，希望在年底前与新西兰建立起一条旅游走廊。不过，伯明翰9月27日接受采访时指出，“最终新西兰是否向澳大利亚开放，由新西兰说了算。”