一个县的医疗改革：老百姓需要什么，我们就做什么

今年9月，陕西省宝鸡市眉县槐芽镇80多岁的王奶奶过水渠时不慎摔伤，造成左尺桡骨骨折。村民以往的做法，是送伤者到市里或者县里的医院手术。现在，槐芽中心卫生院里有县人民医院专家坐诊，村民在家门口就能享受到高质量的医疗卫生服务。

王奶奶在槐芽中心卫生院进行了中西医结合治疗，将患处复位。她说：“在这治疗得很好，家里人照顾起来又近又方便。”

今年3月，眉县健康共同体总院正式挂牌，由眉县人民医院牵头，整合11个镇卫生院及辖区内152个村卫生室，推行1名村医+1名镇卫生院医生+总院服务团队的“1+1+X”签约服务新模式。县级医院下派业务院长参与乡镇医院的管理，下派护士轮岗示教，下派专家进行门诊、手术、查房等。另外，还进行科室结对帮扶，规范慢性病诊疗方案，宣传健康意识，提高居民健康素养。

眉县卫生健康局党委书记、局长达军平说：“通过合作共建重点科室等措施，镇卫生院医疗服务能力得到快速提升，扭转了镇卫生院医疗职能弱化、住院床位闲置、群众不到基层看病就医的局面，一定程度上解决了医疗资源分布不均衡、基层医疗人才短缺、基层群众看病难等问题。”

优质医疗资源下沉，不能“一刀切”

“把患者留在乡镇里，不能为了留而留，应该是把服务延伸到乡镇去，使患者在乡镇就能得到充分的治疗，就医需求得到充分满足。”眉县人民医院党委书记邵军军举例说，比如针对患有轻微糖尿病的村民，将由乡镇卫生院指导村医进行服务；如有并发症，县级医院专家介入指导；并发症严重的话，就需要住院治疗。“分级指导可以使患者在基层就得到全周期的呵护。同时，县级专家早介入，会减少误诊”。

邵军军表示，让优质医疗资源下沉并不意味着“一刀切”。“我们由县级医院和镇卫生院按照‘一镇一特色’合作共建重点专科，将基础较好的槐芽、横渠、金渠、齐镇4个卫生院定位设置为区域医疗健康副中心，由县级医院投入资金、设备、技术，建设疼痛、中医骨伤、肛肠、普外4个特色科室，并下派一名业务副院长长期定点帮扶。在4个副中心中，金渠的肛肠科比较强，我们就重点帮扶，让肛肠科的患者留在这里。有些比较偏远的乡镇卫生院，重点就是做好公卫、健康指导等。不是说每个乡镇卫生院都要大而全，他们做不到”。

“通过这样的帮扶，我们的专家下沉了，群众看病非常方便，就医质量能够得到保障，群众也愿意在基层看病治疗。群众在基层的就诊率、住院率明显提升。”邵军军说。

据了解，今年上半年，眉县3家县级医院和11家镇卫生院共建特色科室7个，收治住院患者1619人，较去年同期增长47.2%。

通过信息化建设解决群众“看病难”的问题

8月的一天，金渠镇的一位村民因左腿膝盖长期酸麻浮肿，来到卫生院看病。值班医生通过远程诊疗视频系统，与县人民医院专家联系。专家看过村民的病历资料和片子后，在网上给出了指导意见，整个过程不超过15分钟。

县人民医院外二科医师张小强在金渠分院挂职业务副院长，他告诉记者：“过去，基层医院遇到疑难病例，无法立即得到上级专家指导，只能转院治疗。有了远程诊疗系统，通过视频就能面对面交流学习，基层做的检查数据也实时上传到远程中心，免去了群众奔波之苦。我们通过专家指导，也获得了宝贵的临床诊疗经验。”

信息多跑腿，群众少受累，就医更便捷，服务更满意。村民们表示，县上专家通过互联网看病历、开药，花费不贵又省了路费。

达军平介绍，目前，眉县建成了县域医健体数据交互平台，实现县、镇、村三级机构网络信息互连互通；建成了远程心电、远程影像、远程会诊、电子病历共享4个中心，让群众在家门口就能享受到优质医疗服务。另外，还推行互联网+医疗、居民电子健康卡，实现院前在线预约咨询、院中导医缴费和在线查看就诊信息、院后在线跟踪治疗和健康指导等全流程就诊服务。县级医疗机构实现“一码通用”，初步解决了群众看病难问题。

村卫生室+幸福院，让老人有所“医”、有所养

如何创新农村养老模式？如何提高农村老年人的生活质量和幸福指数？宝鸡市探索的“村卫生室+幸福院”模式既为老人提供就餐休息的场所，更满足了他们的文化娱乐、精神慰藉等需求。

河底村村民刘爷爷最近总是乐呵呵的，招呼上邻居老人一起去幸福院，锻炼身体、下象棋、聊天。“共产党真好，国家把咱从头到脚管完了，这在过去连想都不敢想。”刘爷爷说。

河底村幸福院建成于2014年，以日间照料为主，设有活动室、休息室等，有床位21张，配备康复器材7套，工作人员3人，现负责20多位老人的饮食和基本生活照料。在这里，70岁以上的老人免费用餐。在九九重阳节等节假日，幸福院还邀请本村60岁以上的老年人参加羊肉泡馍宴，由年轻人做服务，在全村弘扬敬老、孝老的传统美德。

村卫生室的工作人员负责幸福院老人的健康保健和基本医疗服务，为老年人建立健康档案，开展日常健康咨询，每季度做一次健康体检，指导慢性病治疗用药，与镇卫生院家庭医生团队联合对幸福院老人进行义诊，开展家庭医生签约服务工作。据工作人员介绍，每年平均服务老年人300多人次。

在幸福院颐养天年的孙婆婆高兴地说：“年轻时咱为国家流血流汗。老了以后，党和政府把咱冷暖挂念，一切都包办！”

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报