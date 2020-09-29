秋季应季汤水 推荐紫苏叶冻豆腐螃蟹汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肾活血

推荐理由：秋季应季汤水，一般人群。

材料：螃蟹3只，冻豆腐300克，鲜紫苏叶30g、葱段、姜片适量（3-4人份）。

烹调方法：

将螃蟹劏后洗净，去除蟹壳和内脏后斩成2-4件；冻豆腐、紫苏叶稍稍冲洗后备用。锅中加入少许油烧开，放入葱段、姜片与螃蟹爆炒片刻（可放少量料酒将腥味去除），加入冻豆腐及清水1500ml，大火煮沸后改小火煮约40分钟，可隔段时间稍稍翻动，避免粘锅。加入紫苏叶继续烹煮5分钟，待食材熟透加盐调味即可。

汤品点评：

中秋前后螃蟹“膘肥体壮”，肉厚肥嫩，鲜甜无比，大家都喜欢。但螃蟹性寒，中医认为其能清热、散瘀、消肿解毒，不合适阳虚人群。

紫苏叶有发汗解表、行气宽中、解鱼蟹毒的功效，生姜减少螃蟹的寒凉之性的同时也能去除海鲜腥味。冻豆腐层次丰富，和螃蟹同煮，提鲜的同时更利于增强营养利用及营养价值，而且冻豆腐吸收了蟹的鲜味，咬下去汁水四溢，味道上佳。