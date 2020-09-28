聚焦抗疫精神 第四届中国医学人文大会召开

9月27日，第四届中国医学人文大会在北京召开，大会旨在推进健康中国和医学人文建设。北京协和医院等74所医院被授予“人文爱心医院”称号，131个科室为“人文爱心科室”，325名医师被授予“白求恩式好医生”称号。

本次大会由中国医师协会、白求恩精神研究会、中国医师协会人文医学专业委员会、《中国医学人文》杂志社联合主办，大会主题定为“生命至上——人文精神与抗疫”。

开幕式上，国家卫生健康委员会副主任曾益新在致辞中表示，新形式下，医务人员队伍建设面临着更高要求，不仅要有更丰富的医学知识和良好的业务水平，而且要有更为深厚的人文素养和人文关怀的能力。要继续大力弘扬饱含人文情怀的伟大抗疫精神，以维护人民健康为己任，团结奋进、一往无前，筑牢常态化疫情防控的社会大防线，全面推进健康中国建设、确保宏伟蓝图实现。

曾益新说，医务人员要以人文精神关爱患者，我们也要以人文精神去关爱我们的医务人员。在这场疫情防控的人民战争中，医务人员是一个特殊的英雄群体。当国家蒙难、人民健康遭遇危机之时，他们毅然集结、决然驰援，这不仅是响应命令，更多的是响应内心职业精神的召唤。

曾益新表示，国家卫生健康委员会协同有关部位正在抓紧落实、推进有关工作，提升广大医务工作者的地位和作用，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。

开幕式上，中国医师协会顾问齐学进指出，贯穿此次大会主论坛和各个分论坛的一条主线就是聚焦抗击新冠肺炎这场波澜壮阔的伟大战役，系统总结和大力弘扬广大医务人员逆行而上、勇斗疫魔、舍己救人、大爱无疆的医学人文精神。

“在医学科技迅猛发展的今天，永远高举医学人文的旗帜，让医学始终饱含美丽与温度，是我们这个行业和每一位医师的首要职责和使命。”齐学进说。

大会授予北京协和医院等74所医院为“人文爱心医院”；授予北京大学第三医院呼吸与危重症医学科等131个科室为“人文爱心科室”；授予325名医师为“白求恩式好医生”。

此次中国医学人文大会围绕“生命至上”主题思想，还同时开展了大会主题报告和6个平行论坛。从传统文化与人文精神、医学的观念与发展等方面进行研讨。