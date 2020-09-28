用心爱心 推动心血管疾病防治体系建设

在2020年世界心脏日到来之际，中国医师协会心血管内科医师分会、中国心血管健康联盟、苏州工业园区心馨心血管健康基金会联合世界心脏联盟于9月27日举办“用心爱心”世界心脏日主题活动。多位心血管领域权威专家学者通过直播传递心血管科普知识，推出“心脏健康关爱计划”，倡导公众重视心脏健康和心理健康，也动员所有的医护人员在疫情下给予心血管患者更多关爱。

世界心脏联盟主席Karen Sliwa教授在视频致辞中表示，提升全人类的生命质量，延长人类的预期寿命，离不开任何一个国家和地区的支持。“在中国心血管健康联盟的支持下，世界心脏联盟和世界心脏日的影响力与日俱增。当前形势下，希望大家用心爱心，用心战胜病毒，用心保护心脏健康。”

“今年尽管受到新冠疫情的影响，但中国心血管健康联盟一如既往地为世界心脏日策划了丰富多彩的线上和线下活动，有效利用了互联网和社交媒体宣传心脏健康知识，切实造福于中国人民。” 世界心脏联盟CEO Eiselé先生补充说到。

世界心脏联盟常务理事、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士指出，近年来，通过地标建筑亮灯接力、录制公益视频、发起健康科普活动等多项措施，世界心脏日中国区活动得到了广泛传播，提升了社会各界对于心脏健康的重视。

近日，中国红十字会总会和教育部联合印发通知，将学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入教育内容。对此，葛均波表示，健康教育从娃娃抓起，一方面提高了儿童青少年的健康素养；另一方面加强孩子们的健康教育可以间接影响整个家庭的健康意识，有助于提升公众健康素养。

中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科主任医师霍勇表示，建立心血管疾病防治体系是实现健康中国行动目标的重要实施路径，中国心血管健康联盟将联合各界力量，全面推动防治体系建设。“世界心脏日当天，全国范围内将有数千家医院启动心脏疾病义诊活动，希望大家能够真正‘用心爱心’，拥有一颗健康好心脏。”

活动现场还举行了心脏健康关爱计划“心脏关爱大使”授聘仪式，复旦大学附属中山医院副院长钱菊英、解放军总医院研究生院院长陈韵岱、北京大学人民医院高血压病房主任孙宁玲、北京医院心内科主任医师王华四位专家获得“心脏关爱大使”聘书，以此带动更多的人参与到心血管患者的关爱公益活动。

在健康科普环节，各位专家通过课题演讲、案例分析等方式，分享了心血管疾病的预防、救治、康复等内容，呼吁公众重视心血管健康，养成健康的生活习惯。