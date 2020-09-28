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2020破局大健康财富新机遇峰会在江苏南通召开

2020年09月28日15:41 来源：人民网-人民健康网

9月24日，2020破局大健康财富新机遇峰会在江苏南通召开。本次会议由江苏绿源集团主办，中国睡眠研究会、江苏南通中医院协办，立足于为从事睡眠健康产业的企业、亚健康专业调理机构等相关从业人员搭建一个集信息咨询和市场推广的平台。与会的专家、企业家、金融投资人就睡眠健康特色调理、精准营销等话题展开探讨。

近年来，就如何推动健康产业高质量发展，全方位保障人民健康等方面问题，国家层面政策利好不断，加上市场需求的双重叠加，睡眠健康产业赢来了前所未有的发展机遇。

据世界卫生组织调查，全球27%的人存在不同程度的睡眠问题，其中最常见的是失眠，睡眠问题直接关系到我们每一个人的健康。中国睡眠研究会在2018年上半年公布的睡眠调查结果显示，中国成年人失眠发生率高达38.2%，超过3亿中国人有睡眠障碍，且这个数据仍在逐年攀升中。

北京市公安医院二部睡眠中心副主任、中国睡眠研究会信息科普部主任彭志平在会上表示，不好的习惯会影响睡眠质量，主要有睡觉前喝酒、喝茶、喝咖啡、吸烟、做剧烈运动，或者是对着风扇、开着空调睡觉，带着情绪睡觉，吃太饱睡觉。彭志平强调，室内环境也会影响到健康和睡眠，比如室内太潮湿、有异味，床上用品不合适、室内有其他声音干扰，宠物毛发引起过敏等。彭志平提出改善睡眠的建议，睡前足浴、听轻音乐、瑜伽锻炼，还可以通过一些植物精油，比如薰衣草精油、甜橙精油、柠檬精油、姜精油等来改善睡眠。

数量庞大的睡眠问题人群带来的是巨大的睡眠产业市场。绿源新材料集团董事长林永飞表示，企业的产品创新，可循环整体解决方案等都能转化为财富和生产力，睡眠产业将成为健康领域新的经济增长点。

据了解，江苏绿源新材料（集团），始创于1992年，致力于具有自主知识产权功能性智能床垫、枕芯、家居配套产品的设计研发。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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