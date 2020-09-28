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“中国·安国中药材指数”发布

2020年09月28日11:14 来源：河北日报

9月26日，“中国·安国中药材指数”在安国市发布。这是我省首次发布中药材指数（国家级商品指数），填补了我省在中药材指数方面的空白。

“中国·安国中药材指数”设计包括中药材价格指数、中药材质量指数、种植业指数、市场景气指数、产业发展指数和影响力指数等6个分项指数，可对中药材产品价格、中药材质量波动进行动态监测，还能对上游种植业发展情况、市场景气程度、中药材产业发展状况以及综合影响力进行追踪。

据介绍，“中国·安国中药材指数”的构建将实现大数据与安国中药材产业深度融合，除了为当地政府部门提供招商引资、产业聚集、规划编制、政策制定、生产管理与决策的大数据支撑外，还可展示中药材行业发展现状，发挥“风向标”“晴雨表”作用；长期监测反映中药材价格行情，预测预警发展变化趋势；建立中药材可追溯体系，实现价格、种植技术标准化，使安国中药材管理在数字化、科学化、精准化方面迈上一个新台阶。

安国是全国最大的中药材集散地和出口基地之一。当地中药材常年种植面积15万亩左右，适宜种植品种300多种，常规种植品种40余种。目前已建成中药材种植示范园区15个，中药材种子种苗繁育基地1万亩，标准化、规范化种植基地10万亩。（记者寇国莹）

(责编：许心怡、杨迪)


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