坚持传承精华 做到守正创新 加快推进中医药现代化产业化

9月27日下午，省委书记、省人大常委会主任王东峰在保定市安国市出席河北省中医药传承创新发展大会企业家座谈会并讲话。他强调，要坚持传承精华，做到守正创新，加快推进中医药现代化产业化，推动河北中医药产业健康快速发展。省委副书记、省长许勤主持座谈会。

座谈会上，天士力控股集团董事局主席闫希军、长春公正集团董事长公晓颖、天津红日药业股份有限公司总裁郑丹、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理丁永玲、金木集团有限公司董事长钮立卫、中国医学科学院药用植物研究所所长孙晓波、中国工程院院士吴以岭、中国工程院院士丛斌、中国工程院院士张英泽等先后发言，就中医药传承创新发展提出意见建议。王东峰认真听取发言，详细询问情况，与大家互动交流。

王东峰指出，要坚持政治站位和把握形势机遇，坚定推动中医药传承创新发展的信心和决心。河北地处京畿要地，中医药文化底蕴深厚，资源优势明显，产业体系完备，交通运输便捷，消费市场广阔，发展中医医疗、养生保健、健康养老、文化旅游、功能食品等产业，前景光明、潜力巨大。要把企业发展融入到建设健康中国和实现“两个一百年”奋斗目标的大局中，大力推动中医药高质量发展，为构建新发展格局贡献力量，为维护人民群众生命安全和身体健康提供保障。

王东峰强调，要坚持精准发力和产业融合发展，共同把河北中医药资源优势转化为发展优势。充分发挥企业的标准化优势，把抓好中药材种植作为中医药高质量发展的基础工程，与农业结构调整、产业扶贫、生态保护结合起来，加快打造一批标准化、规模化的特色中药材产业基地和种植示范区。充分发挥企业的建链延链补链强链作用，积极构建现代化中医药产业新体系，推动企业进园入区、集聚集约、优势互补、协作配套，促进中医药产业转型升级和提质增效。充分发挥企业的资源融合效应，深化产学研用一体化发展，突破一批关键核心技术，打造一批高端高新产品，不断增强产业综合竞争力。充分发挥企业的市场拓展功能，加快完善中医药现代化流通体系，建好安国等大中型中药材市场，打造一批立足京津冀、面向国内外的数字化智能化展销平台，推动形成中医药产品规模集散、高效流通、供需互促、产销并进的新局面。

王东峰强调，要坚持弘扬企业家精神和优化营商环境，齐心协力推动中医药事业和产业高质量发展。中医药企业家要强化大局观念，把增强爱国情怀体现到办好一流企业、团结奋力拼搏上，把勇于创新体现到对标国际先进水平、开发一流产品上，把诚信守法体现到恪守契约精神、依法依规生产经营上，把承担社会责任体现到稳定就业岗位、积极投身公益事业上，把拓展国际视野体现到开拓全球市场、有效防范风险上，推动中医药更好地发展壮大、造福人民、走出国门，积极服务构建人类命运共同体。河北将进一步深化“放管服”改革和“三包四帮六保五到位”活动，强化资源要素保障，促进公正公平竞争，为各类中医药企业在冀发展创造良好环境、提供优质服务。

许勤指出，各地各部门要提高政治站位，按照本次会议部署和王东峰书记讲话要求，细化分解任务，认真抓好落实，推动中医药在传承创新中高质量发展。要强化重点举措，在企业和市场培育、科技创新、质量品牌、服务供给上求突破，加快构建中医药事业与产业联动发展新格局。要强化组织领导，抓好规划编制、政策落实、环境优化工作，确保中医药发展各项部署落实落地。希望各位企业家发挥自身优势，把更多创新理念、创新资源引入河北，助力河北中医药产业转型升级和高质量发展。

省领导高志立、徐建培参加座谈会。

座谈会前，王东峰、许勤等为河北省中医药研究院揭牌。该研究院成立后，将整合中医药创新资源，推进科技创新和成果转化，为我省中医药发展提供科技支撑。（记者四建磊、王成果）