王东峰会见省中医药传承创新发展大会嘉宾

9月26日，省委书记、省人大常委会主任王东峰在保定市安国市会见参加省中医药传承创新发展大会的嘉宾。省委副书记、省长许勤，省政协主席叶冬松参加会见。

王东峰代表省委、省人大常委会、省政府、省政协，向嘉宾的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。在简要介绍了河北经济社会发展情况后，王东峰指出，河北是中医药大省，中医药文化底蕴深厚，产业体系健全，名医大师辈出，具有独特的比较优势和广阔的发展前景。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，我省大批中医药工作者踊跃投身抗疫第一线，中医药全面介入诊疗全过程，中西医结合治疗方式充分发挥重要作用，有效控制了重症发生率，提升了治愈率，降低了病亡率，为疫情防控作出了积极贡献。我们将以此次中医药传承创新发展大会为契机，扎实推动中医药事业和产业高质量发展，进一步发挥中医药在带动农业结构调整、服务脱贫攻坚和全面建成小康社会中的重要作用，进一步挖掘中医药在抗击疫情、预防流感中的巨大潜力，进一步培育壮大安国中医药等产业基地和龙头企业，不断推进中医药走出国门、走向世界。希望各位嘉宾充分利用省中医药传承创新发展大会这一平台，加强务实合作，促进互利共赢，全面提升中医药发展质量和水平，齐心协力为建设健康中国、保障人民群众身体健康作出新贡献。

国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红高度评价了河北中医药发展取得的成效。她说，河北省委、省政府始终把中医药发展作为一项重要的政治任务来抓，推动中医药产业和人才培育齐头并进，形成快速发展的良好局面。希望河北抢抓重大国家战略实施机遇，采取更多创新措施推动中医药高质量发展。国家中医药管理局将强化交流合作，一如既往支持河北中医药更好更快发展。

陕西省副省长方光华，中国工程院院士丛斌、吴以岭、张英泽，国医大师刘志明、唐祖宣、张大宁、王世民、李佃贵，有关国家部委、兄弟省市、科研机构、中医药院校、学会（研究会）、中医院、中医药企业负责同志；省领导高志立、范照兵、徐建培，省政府秘书长朱浩文参加会见。（记者四建磊、王成果）