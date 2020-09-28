给回扣将被列入失信清单，促进药价回归合理

长期以来，医药领域给予回扣、垄断控销等行为，造成药品和医用耗材价格虚高、医疗费用过快增长、医保基金大量流失，加重人们的看病负担。

对此，国家医保局近日印发《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》（以下简称《意见》），要求各地于今年底前建立并实施信用评价制度，并将给予回扣等7种不正当的价格和营销行为，列入医药价格和招采失信事项目录清单，促进医药价格回归合理。

国家医保局价格招采司有关负责人在接受本报记者采访时表示，将对失信医药企业采取适当措施，暂停相关药品或耗材投标、挂网，严重失信的药企将在集中采购中“出局”。

7种行为纳入失信清单

“医药领域给予回扣、垄断涨价等问题长期存在，有的通过制造或导致医药产品供应紧张影响价格，有的诱导过度医疗，损害人们的健康权益。”这位负责人指出。

以药品回扣问题为例，据法院判决文书统计，2016年～2019年间全国百强制药企业中，有超半数被查实存在给予或间接给予回扣的行为，其中频率最高的企业三年涉案20多起，单起案件回扣金额超过2000万元。医药上市公司平均销售费用率超过30%。

除了包括药品回扣在内的医药商业贿赂问题，《意见》明确，将涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等其他六种有悖诚实定价的行为，列入失信事项。

为提升信用评价规范化程度，国家医保局前不久公布了《意见》配套操作细则的征求意见稿，提出将药企失信行为分为一般、中等、严重和特别严重四个等级。其中，药企单笔商业贿赂金额达1万元即可被认定为失信，达10万元的将被暂停涉案产品挂网、投标或配送资格。

“药企对于回扣个案的罚款往往不敏感，但给予回扣会丧失进入集中采购市场的机会，这会产生强大的震慑效果，从而形成举一反三的系统治理效果。”这位负责人表示。

在他看来，在纠正医药购销领域不正之风的行动中，国家医保局发挥医药价格、招标采购等职能，积极推动医药回扣有效治理，其中建立医药价格和招采信用评价制度是重要举措之一，可以解决传统治理体系下，责任归集难、处置难的问题。

与多部门共享医药商业贿赂案源信息

记者了解到，此次信用评价制度创新，首先体现在制度以买卖合同关系为基础。不同于传统基于行政管理关系的信用监管，制度主要在集中采购的市场范围内。

“采取的做法是以集中采购平台为依托、以守信承诺为纽带联结买卖双方，引导医疗机构向诚信企业采购医药产品，减少向失信企业采购医药产品。”这位负责人介绍，医保部门并不对企业采取行政性的约束措施，企业愿意只在集中采购市场之外经营医药产品的，不在信用评价制度的适用范围，信用评级结果也不延伸应用到公共管理领域。

一般情况下，药品和医用耗材的集中采购，由医保部门指导省级集中采购机构建立制度，省级集中采购机构为制度运行搭建平台。但无论是医保部门，还是集采机构，自身并不对医药回扣等违法违规行为进行调查、定性和查处，主要依托法院判决及行政部门处罚所确定的失信事实。

由此，评价基础依靠部门协同。为及时准确完整地获取案源信息，国家医保局将探索与法院、税务、市场监管等部门建立交流和政策联动机制。

9月17日，国家医保局表示，已与最高人民法院签署了《关于开展医药领域商业贿赂案件信息交流共享的合作备忘录》，建立医药领域商业贿赂案件定期通报制度，开展信息交流共享，持续深化治理医药领域商业贿赂协同合作。

“我们将稳妥有序推进医疗服务价格改革，通过调控医疗服务价格总水平、理顺比价关系，使公立医院更多通过医务性收入获得合理补偿，降低对药品耗材采购使用中灰色利益的依赖。”这位负责人透露。（本报记者 李丹青）