农业农村部：决不能出现系统性农产品质量安全事件

中新网9月28日电 据农业农村部网站消息，为切实保障中秋节、国庆节期间农产品质量安全，增加绿色优质农产品有效供给，近日，农业农村部对“两节”期间农产品质量安全监管工作进行部署，提出六项具体要求，要求牢牢守住农产品质量安全底线，决不能出现系统性农产品质量安全事件。

一要落实监管责任。加强日常巡查，开展督导检查，推动监管措施真正落实到乡、村，落实到生产主体，牢牢守住农产品质量安全底线，决不能出现系统性农产品质量安全事件。

二要加强风险监测。加大重点区域、重点品种、重点环节风险监测力度，重点抽检节日期间消费量大、问题隐患较多的“菜篮子”产品，及时研判和处置发现的风险隐患。

三要深化专项整治。加大监督抽检力度，严厉打击违法违规行为，并积极协调多部门开展联合执法，发挥执法办案威慑作用。

四要落实合格证制度。指导生产主体落实好质量控制要求，在自控自检基础上规范开具合格证，防止随意开证、不合格冒充合格等行为，将存在问题主体纳入重点监管对象，加大抽检频次。

五要强化培训指导。普及农药兽药安全使用知识，推行标准化生产技术操作规范，推广动植物病虫害综合防治技术，指导合理使用农业投入品，防范假劣农资坑农害农。

六要严格应急值守。细化和完善应急处置工作，强化应急培训和应急演练，加强“两节”期间农产品质量安全舆情监测，保证信息联络畅通，及时处置突发问题。

农业农村部表示，今年以来，农业农村部门大力推动农业高质量发展，全面推行食用农产品合格证制度，构建以“安全标、绿色标、优质标、营养标”为梯次的标准体系，推进地理标志农产品保护工程，努力增加绿色优质农产品供给。截至目前，全国已有18.7万个新型农业经营主体应用合格证，共认证绿色、有机和地理标志农产品食品4.6万多个，建成绿色食品原料标准化生产和有机农产品基地超2亿亩。