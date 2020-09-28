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四协会倡议：不开展以“长江野生鱼”等为噱头的营销

2020年09月28日08:28 来源：中国新闻网

　　中新网9月28日电 据中国水产流通与加工协会官方微信公众号消息，中国水产流通与加工协会、中国烹饪协会、中国饭店协会、中国消费者协会联合发出倡议：响应长江禁捕、拒绝违规水产品。

　　据该微信公众号贴出的《关于响应长江禁捕、拒绝违规水产品的倡议书》(下称《倡议书》)指出，为早日扭转长江生态环境恶化趋势，恢复水清岸绿、鱼翔浅底的美景，中国水产流通与加工协会、中国烹任协会、中国饭店协会、中国消费者协会，向会员企业及公众发出以下倡议，以实际行动为长江禁捕贡献一份力量。

　　《倡议书》提出，自觉抵制收购、加工、销售、利用非法渔获物等行为，拒绝非法渔获物交易。加工企业、批发市场、商超等单位，主动落实进货查验记录要求，采购具有合法来源凭证的水产品尤其是捕捞水产品，不采购、经营来源不明或无法提供合法来源凭证的水产品。电商平台主动完善平台治理规则，将相关主管部门提供的禁限售目录纳入平台禁限售商品服务名录，对相关违法行为及时采取下架(删除、屏蔽)信息、终止提供平台服务等必要处置措施，并及时向有关部门报告处理情况。

　　《倡议书》提出，餐饮端加强行业自律，拒绝出售违规水产品，保证所提供的水产品均能提供合法来源证明。不开展以“长江野生鱼”“野生江鲜”等为噱头的宣传营销行为，抵制以养殖水产品冒充“长江野生鱼”“野生江鲜”的行为。主动撤下包含“长江野生鱼”“野生江鲜”等违法信息的招牌、餐单、宣传材料等。

　　《倡议书》还提出，加强对消费者的宣传引导。普及长江禁捕退捕政策，培养消费者正确的水产消费习惯和生态保护意识。不主动购买“长江野生鱼”“野生江鲜”等非法水产品，发现有销售“长江野生鱼”“野生江鲜”等违法行为主动向有关行政部门举报。

(责编：许心怡、崔元苑)


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