新西兰总理宣布环境政策 将推动淘汰一次性塑料制品

中新网9月27日电 据新西兰天维网报道，当地时间9月27日，新西兰总理、工党领袖阿德恩宣布新的环保政策。她表示，如果再次当选总理，将推动在2025年之前淘汰一次性塑料制品，包括苹果标签贴纸、塑料餐具、一次性咖啡杯和塑料柄棉签等。

据报道，阿德恩和环境发言人帕克尔(David Parker)共同宣布了工党的垃圾处理政策，其中包括设立一项5000万新西兰元的基金，用于研究一次性塑料制品的替代品，并提供更多就业机会。

报道称，这是新西兰工党第一次明确禁用一次性塑料垃圾时间表。帕克尔表示，这笔基金将以无偿提供和贷款的方式发放给研究机构和企业，用于开发难以回收的一次性塑料垃圾的处理办法和替代方案。

“新西兰人为我们的清洁和绿色声誉感到自豪，工党致力于采取下一步措施，保护我们的环境免受塑料废物的伤害。”阿德恩说，“到2025年，我们将逐步淘汰一次性使用并且难以回收的塑料制品，如饮料搅拌棒、一次性餐具、一些塑料杯子和杯盖、塑料袋、吸管(残障人士专用除外)、棉签和农产品上的贴纸，比如单个水果上贴的标签。”

阿德恩还强调，目前所有这些一次性塑料产品都有非塑料替代品，其中一些可以在2025年之前淘汰。但需要一段时间过渡，并且给企业一些时间清库存、调整产品线。

目前，新西兰是经合组织国家中最大的塑料垃圾污染国之一，仅在2018年，人均就产生了781公斤废物垃圾。另外，该方案还提出拨款1.24亿新西兰元，建造垃圾处理设施。