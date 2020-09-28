新加坡新增20起新冠确诊病例 均为无症状感染者

中新网9月27日电 据新加坡《联合早报》报道，当地时间26日，新加坡新增20起新冠确诊病例，其中一起是社区病例。不过，新增病患均未出现症状。

据报道，根据新加坡卫生部26日晚发布的文告，当日新增病例全都没有出现症状。唯一的社区病例是40岁的印度籍客工，目前未找到他与其他病例的关联。

另外，境外输入病例有五起，他们分别来自印度、印度尼西亚、菲律宾和巴西。

其余14起新病例是住在宿舍的客工，其中7起客工病例曾与早前确诊的病例接触，在隔离期间确诊，另外7起则是通过例如每两周一次的定期检测发现。

截至26日中午，新加坡共有25名病患留院治疗，无人在加护病房。另外有274名轻症病患在社区护理设施隔离。

报道称，截至目前，新加坡共有57359人康复出院或离开社区护理设施，累计新冠确诊病例为57685例。