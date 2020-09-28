热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

新加坡新增20起新冠确诊病例 均为无症状感染者

2020年09月28日08:27 来源：中国新闻网

中新网9月27日电 据新加坡《联合早报》报道，当地时间26日，新加坡新增20起新冠确诊病例，其中一起是社区病例。不过，新增病患均未出现症状。

据报道，根据新加坡卫生部26日晚发布的文告，当日新增病例全都没有出现症状。唯一的社区病例是40岁的印度籍客工，目前未找到他与其他病例的关联。

另外，境外输入病例有五起，他们分别来自印度、印度尼西亚、菲律宾和巴西。

其余14起新病例是住在宿舍的客工，其中7起客工病例曾与早前确诊的病例接触，在隔离期间确诊，另外7起则是通过例如每两周一次的定期检测发现。

截至26日中午，新加坡共有25名病患留院治疗，无人在加护病房。另外有274名轻症病患在社区护理设施隔离。

报道称，截至目前，新加坡共有57359人康复出院或离开社区护理设施，累计新冠确诊病例为57685例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn