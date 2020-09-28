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旅游业恢复发展持续向好

截至9月中旬，全国已有29694家旅行社复工复业

2020年09月28日08:22 来源：人民网－人民日报海外版

本报北京9月27日电 （记者赵珊、郑娜）文化和旅游部27日举行的第三季度例行新闻发布会上，文化和旅游部资源开发司副司长单钢新表示，旅游行业恢复发展呈现积极向好态势。

旅游市场方面，跨省游和省内游同步发力。截至9月中旬，全国已复工复业旅行社为29694家，占全国现有旅行社总量的75.72%，团队旅游业务已恢复至去年同期40%左右；在线旅游企业订单显著增加，业务总体恢复至去年同期四成左右；星级饭店业务加快恢复，复业率达91%。

据测算，第二季度，全国A级旅游景区游客接待量环比增长158.7%；旅游收入环比增长131.7%。第三季度，全国A级旅游景区总体游客接待人数达到去年同期的7成左右，一些地方景区已接近去年同期水平。

旅游度假区方面，据测算，第二季度，全国旅游度假区接待游客环比上涨247.7%；总收入环比上涨144.6%。7-8月，全国旅游度假区全部恢复开放，接待人次和收入恢复到去年九成左右。

乡村旅游方面，据测算，第二季度，全国乡村旅游接待游客环比增长106.3%；总收入环比增长148.8%。7-8月全国乡村旅游接待人次和总收入均已恢复到往年同期的九成多，从业人员数量基本达到去年同期水平。

针对国庆中秋假日旅游市场产品供给情况，单钢新表示，在统筹做好疫情防控的前提下，重点做好有序开放、预约旅游。文旅部将加快推动5A景区实施分时预约制度，截至目前，除部分开放式免票景区外，全国280家5A级旅游景区中，已有264家景区建立实施了分时预约制度，占总量的94%左右。“预约旅游、错峰旅游”，正在成为景区提升科学管理、提升游客体验、推进高质量发展的重要指引。

(责编：李轶群、许晓华)


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