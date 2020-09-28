一段时间以来，“乘风破浪”成为热词。乘风破浪，体现为一种豪迈的志向，彰显着一种不畏艰险、勇往直前的精神。或许，这个词非常适合形容时下人们的心境和姿态。抗击新冠肺炎疫情的逆行者乘风破浪，他们以奉献精神和求实态度击退了疫魔；北斗的研制者乘风破浪，他们以自主创新的力量为中国人争了气；各行各业的建设者乘风破浪，他们立足平凡岗位拼搏进取，有一分热、发一分光……无数个“我”集合成“我们”，乘风破浪、砥砺奋进，为同心筑梦写下一个个生动注脚。

乘风破浪，亦可用来描绘人们在大江大河中游泳的英姿。当汹涌的波涛奔袭而来之时，只有稳住神、屏住气，迎风而上、踏浪前行，才能将浪花抛在身后，体味进击的愉悦。现实生活中，并非所有人都有畅游大江大河的经验，但在人生和事业的旅途中，同样有风雨来袭，甚至会遭遇惊涛骇浪。面对风浪考验的最好办法，就是保持战略定力，坚定必胜信心，激扬乘风破浪、奋勇前进的精气神。

“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。这既是一种定力，也是一种自信力，积蓄着乘风破浪的底气。风雨来袭，如果自己先慌了神、乱了方寸，还怎么去破浪前行？今天，我们正处在一个飞速发展的变革时代，面对诸多不确定性，如果缺乏定力，不能正确对待外部环境的变化，就容易心绪不宁、人云亦云，甚至随波逐流。涵养定力和自信力，才能“不畏浮云遮望眼”，把世界看真切，把事物看透彻，不为任何表象所迷惑；才能“何妨吟啸且徐行”，在沉潜中让自己更加强大，从容办好自己的事情。

“夹岸高山，皆生寒树。负势竞上，互相轩邈；争高直指，千百成峰”。回顾我国近年来的发展，百舸争流、千帆竞发的场面蔚为壮观，多个领域都正在发生着绿色、智能等为特征的技术革命；人们都以时不我待、只争朝夕的精神奋力奔跑。满怀“越是艰险越向前”的英雄气概，激扬“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，一往无前，愈挫愈奋，再接再厉，我们就能踏准时代节拍、一路高歌猛进，在新时代创造新的更大奇迹。

李大钊同志曾说：“历史的道路，不全是坦平的，有时走到艰难险阻的境界，这是全靠雄健的精神才能够冲过去的。”在前进道路上，我们仍然会面临各种各样的风险挑战，会遇到各种各样的荆棘坎坷。保持“乘风破浪”的姿态，拿出“中流击水”的劲头，以压倒一切困难而不为困难所压倒的决心和勇气，敢于斗争，善于创造，锲而不舍为实现中华民族伟大复兴而奋斗，我们必将抵达“直挂云帆济沧海”的境界，夺取一个又一个胜利。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 04 版）