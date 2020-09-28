“这场疫情启示我们，经济全球化是客观现实和历史潮流。”当今世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，呼吁各国秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济。

充分认清经济形势

以发展眼光破解难题

经济全球化是人类社会发展必由之路，是推动世界经济增长的引擎。习近平主席指出，面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。

当前，新冠肺炎疫情给人类社会带来全方位冲击，世界经济陷入困境。单边主义、保护主义抬头，逆全球化思潮暗流涌动，甚至成为某些国家的政策取向，让世界经济雪上加霜。世界需要拨开迷雾，客观认识经济全球化，以发展的眼光去破解全球化进程出现的难题。

美国麻省理工学院工程学院教授大卫·辛奇—利维认为，经济全球化依然符合各国经济发展规律，是客观需要和大势所趋。诺贝尔经济学奖得主埃里克·马斯金认为，一直以来，经济全球化是推动世界经济繁荣的强大力量，坚持经济全球化非常重要。

印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，经济全球化是顺应历史和时代发展需求之举，也是推动当今世界经济继续向前发展的必要之举，“当前，各国共同面临疫情带来的挑战，需要坚持多边主义，加强国际合作，共同战胜此次危机”。

把握世界经济的“形”与“势”，各方需要正确认识经济全球化的“双刃剑”属性，推动实现经济全球化进程再平衡，让不同国家和群体共享经济全球化的好处，以新发展理念推动疫情后世界经济“绿色复苏”。

维护多边贸易体制

确保产业链稳定畅通

疫情在全球范围内暴发，使很多企业和生产活动遭到沉重打击。有人借此鼓吹“脱钩论”，但当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前，在合作开放中实现互利共赢，依然是绝大多数国际社会成员的共同诉求。

“我们要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。”习近平主席为世界经济深度“把脉”，指明化解矛盾、走出困境的路径。

世贸组织前总干事阿泽维多表示，促进全球贸易和投资发展对经济复苏、企业生存以及改善民生有更加重要和紧迫的意义。美国《时代周刊》的文章称，抗击疫情需要各国政府、企业和科学界在经济全球化和多边主义框架下进一步加强合作，确保人才、资源、信息、技术的流通和交流。

“经过数十年发展，全球供应链已具备较大黏性，无论是形成供应链或是脱离已成形的供应链都需要很长时间，不容易迅速改变。”耶鲁大学高级研究员罗奇表示，全球供应链是经济全球化的重要特征，打破供应链、施加惩罚或政治威胁将是代价高昂的误判，会削弱创新和繁荣。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，坚定维护自由贸易和基于规则的多边贸易体制，一直是实现全球经济持续增长的重要基础之一；重视全球合作分工以及自由贸易，才能真正释放世界经济发展潜力，对于各国加速经济复苏至关重要。

“经济全球化以及多边主义体系下的国际合作，是减少贫困、维护和平稳定以及共同应对全球重大问题和挑战的重要途径。”欧洲政策研究中心教授格罗斯表示，在当前全球性危机面前，经济全球化框架下的自由贸易仍是世界经济复苏最为倚重的手段之一。

打造更高水平开放

与世界共享发展机遇

“我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。”习近平主席宣介中国发展理念，为世界经济的共同发展提出中国方案。

中国致力于以更高水平开放有力推动建设开放型世界经济。仅在今年，外商投资法和优化营商环境条例正式施行，金融业对外开放提速，新增北京等新一批自贸试验区……中国开放的大门只会越开越大，与世界共享发展机遇。

“中国政府近年来的一系列改革举措，展现了中国维护多边主义和建设开放型世界经济的决心。”比利时—中国经贸委员会主席德威特表示，欧中加强经贸合作将向世界传递积极信号，为全球经济复苏和发展注入重要信心。

中国欧盟商会与罗兰贝格咨询公司日前发布的《中国欧盟商会商业信心调查2020》显示，中国市场对大多数在华欧盟企业有着强烈吸引力，超六成受访者表示中国仍是其前三大投资目的地之一。中国欧盟商会主席伍德克认为，这一方面是因为中国国内需求不断增长，同时中国还有适合创新的环境、充满活力的产业生态系统，“欧盟企业坚定致力于开拓中国市场”。

夏华声表示，近年来，中国着力优化营商环境，中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、中国进出口商品交易会等的举办，展示了中国扩大开放的诚意。淡水河谷全球对外事务总监马尔西奥·德莫赖斯表示：“中国市场对我们具有非常重要的意义。随着中国经济率先复苏，我们将加快推动中国业务发展。”

国际货币基金组织、世界银行等多个机构的研究报告显示，中国将成为今年全球唯一能够实现正增长的主要经济体。上半年，不少外资企业持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上的外资大项目达320个。《华尔街日报》网站报道说，很多跨国公司报告二季度在中国市场取得强劲增长。美中贸易全国委员会最新发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。

“中国一直致力于构建开放型世界经济，通过共建‘一带一路’，与沿线国家和地区共享发展机遇，有力推动了经济全球化发展。”维罗妮卡表示，中国在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了中国经济的强大韧性和旺盛活力。中国是当前全球经济复苏的重要驱动力，为推动世界经济发展提供了不可或缺的支撑。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 03 版）