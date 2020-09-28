信念坚定  救死扶伤

习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会讲话中指出，中国人民永远不会忘记，世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争给予的宝贵援助和支持。

在一大批直接投身中国抗战的各国反法西斯战士中，就有很多援华医生的身影。1938年，加拿大医生白求恩不远万里来到延安，参加中国人民抗日战争。随后，来自不同国家的医务工作者也陆续来到中国，加入中国红十字会救护总队。他们是献身人类正义与进步事业的光荣战士，是我们学习的榜样。

上世纪80年代初，我专程前往德国北部海滨小城迪尔哈根，拜访了他们当中的一员——德国医生白乐夫。此后若干年中，我有幸结识了多位与白乐夫有着类似经历的援华医生和他们的后人。我曾参与画册《国际援华医疗队在贵阳》、文集《经霜的红叶——国际援华医疗队的故事》等作品的编纂，这些工作让我对这些援华医生们的伟大精神和不朽功绩有了进一步的了解。

他们理想高远，信念坚定。一位援华医生的后人对我说，是反法西斯的崇高理想信念驱使着他们的父辈在80多年前来到中国参加抗战。正是对这一信念的坚守，他们才能在艰苦的战争年代保持坚强和乐观。以白乐夫为例，抗战期间，他率领医疗队辗转在广西、贵州、湖南、湖北和云南等地，抢救前线伤病员。1940年6月，他接到任务去香港接运一批国际援助医药物资。在从香港返回内地的途中，他们不仅要穿越日寇的封锁线，还遭遇到土匪的多次拦截勒索，历尽艰险才抵达安全地带。他曾表示，不管前进的道路多么崎岖，他都会坚守理想和信念。

他们救死扶伤，功绩卓著。在工作中，援华医生们从实际出发，因地制宜，反复试验，提出了消灭虱子和治疗疥疮的简易有效办法，改善了前线的医疗卫生环境。通过培训和言传身教，援华医生们还培养出许多优秀的中国医生。他们中更有人以身殉职，长眠于中华大地。罗马尼亚女共产党员柯芝兰追随丈夫柯让道来到中国参加抗战救护工作，在工作中不幸染病去世。爱泼斯坦、史沫特莱等国际友人曾在不同场合赞扬过援华医生们充满人道主义精神的卓越表现。

他们满腔热血，情系中华。在图云关从事化验工作的德籍犹太人孟威廉，不仅参与了抗日战争，还在新中国成立后一直留在上海参加新中国建设。他在中国工作生活了近30年，直至上世纪60年代才回到德国。1997年7月1日，在柏林举行的庆祝香港回归的音乐会上，坐在我身旁的八旬老人孟威廉激动不已。当现场响起《黄河颂》《松花江上》等歌声时，他不禁热泪盈眶。1999年5月，中国驻南联盟大使馆遭北约飞机轰炸。时年93岁高龄、重病在身的白乐夫在给我的信中严厉谴责了这一不法行径，表达了他的鲜明立场。新中国成立后，曾出任波兰驻华使馆外交官的傅拉都在湖南参观时表示，他曾在这里和中国人民同生死、共患难。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。我们永远怀念这些投身中国抗战的国际反法西斯战士。在与援华外国医生的后人们广泛接触中，我深切地感受到了他们对中国人民的深厚情谊与殷切期盼。当下，历史车轮滚滚向前，国际风云变幻莫测，一些人妄图开倒车，但他们改变不了历史发展的大趋势。我们要弘扬伟大抗战精神，向着中华民族伟大复兴的光辉彼岸奋勇前进。

（作者曾任中国驻德国使馆政务参赞、驻柏林办事处主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 17 版）