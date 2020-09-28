引领全球生态治理 共建人类美好家园

9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，呼吁各国迈出决定性步伐，落实《巴黎协定》、推动疫情后世界经济“绿色复苏”，并宣布中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一宣示体现了中方走绿色低碳发展道路的坚定决心，彰显了中方坚定支持《巴黎协定》履约、推动全球气候环境治理、与各方共建清洁美丽世界的负责任大国担当。国际社会反响热烈。

当前，人类正站在生态保护的十字路口。为后世留下一个什么样的地球，成为全球共同关注的课题。以气候变化加剧、生物多样性丧失为突出代表的全球生态环境问题，正在对人类可持续发展构成严峻挑战。联合国将于9月30日举办生物多样性峰会，凝聚各国对生物多样性保护的共识，提升各国采取切实行动、合作应对生态危机的政治动力。习近平主席上述讲话为全球应对气候变化，引领疫情后生物多样性治理注入了强劲动力。

“天地与我并生，而万物与我为一”。一直以来，中国在追求人与自然和谐共生之路上不断求索。为应对工业化过程所带来的环境污染、生态系统退化等严峻挑战，中国政府倡导并建设生态文明，协调推进应对气候变化和保护生物多样性工作，也积极为全球生态文明建设、构建地球生命共同体作出不懈努力。

我们以习近平生态文明思想为指导，努力建设美丽中国。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，提出“美丽中国”的奋斗目标。中国将“生态文明”写入宪法，秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，加强生态保护和修复。中国建立生物多样性保护国家委员会这一部门协调机制，统筹推进全国生物多样性工作，完善法律法规和政策体系，立法革除滥食野生动物陋习。中国制定实施生物多样性保护战略计划，将生物多样性纳入经济社会发展、生态保护修复和国土空间相关规划，建立生态保护红线制度，形成占国土面积18%以上的自然保护地体系。2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，非化石能源占比达15.3%，提前完成2020年气候行动目标。中国可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。通过努力，中国生态文明建设进入了快车道，天更蓝、山更绿、水更清将不断展现在世人面前。

在国际上，中国以多边合作为旗帜，携手共建美丽世界。中国坚定支持多边治理体系，积极参与全球气候变化和生物多样性等环境治理进程，是《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》的首批缔约国，为达成《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献，认真履行气候变化、生物多样性等领域国际环境条约义务。中国倡导合作共赢精神，将绿色作为“一带一路”的底色，通过成立“一带一路”绿色发展国际联盟、构建“一带一路”生态环保大数据服务平台、实施绿色丝路使者计划等，积极推动绿色“一带一路”国际合作，助力生态环保举措在沿线国家落地生根。中国与世界各国建立广泛双多边合作机制，广拓生态“朋友圈”，不断深化南南合作，积极推广“基于自然的解决方案”，用中国行动和中国智慧让绿色发展理念深入人心，推动全球生态文明建设行稳致远。

展望未来，中国将以对历史负责、对人类负责、对世界负责的态度，完成好环境与发展这张答卷，为全球环境治理贡献中国力量。

一是做生态文明的践行者，走协调发展之路。绿水青山既是自然生态财富，又是社会经济财富。中国将继续增强建设生态文明的定力，悉心守护生灵草木、万水千山，提升自然生态系统质量和稳定性。中国将加快构建节约资源和保护环境的产业结构和生活生产方式，努力推动经济和生态的协调发展，形成共建良好生态、共享美好生活的良性循环长效机制。

二是做多边主义的倡导者，走合作共赢之路。中国坚定支持以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。中国将以多边环境公约和相关机制为依托，与各方就保护生物多样性、应对气候变化等环境治理议题加强交流互鉴，共同构建更加公平合理、各尽其责的多边体系，通过团结合作创造和共享发展机遇。

三是做生物多样性治理进程的贡献者，走雄心与务实兼备之路。中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）。大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年生物多样性保护制定目标。中国主张平衡推进《生物多样性公约》确定的保护生物多样性、持续利用其组成部分、公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益的三大目标。对于“2020年后全球生物多样性框架”谈判，中方愿与各方一道，遵循公开、透明、缔约方驱动原则，共同推动COP15达成既具雄心又平衡务实的“框架”。

山川异域，风月同天。人类是同舟共济的命运共同体。全球生物多样性保护任重道远，只有各国同气连声，共商生态保护大计，共建地球生命共同体，才能共享充满生机、清洁美丽的世界。作为COP15东道国，中国期待与各国相聚“春城”昆明，共同为未来生物多样性保护绘制一幅宏伟且可实现的蓝图，开启迈向“人与自然和谐共处”2050年愿景的新征程。

（作者为外交部副部长）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 16 版）