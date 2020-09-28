首都文明办开展家庭防疫科普行动

本报北京9月27日电 （记者王昊男）“没想到在家门口就能见到这么大牌的医生”“听了您的报告，特别感动，我们要向您学习”……26日下午，北京市昌平区回龙观镇龙泽苑社区的小公园里，10余位来自北京各大医院的专家们把诊室搬进了社区，居民们有序排起了队。在国庆假期即将来临之际，首都文明办组织在京的部分全国及首都道德模范，带领专家义诊团队深入社区。在分享模范事迹的同时，开展“文明有约·科学抗疫”家庭防疫科普行动，为居民送健康送温暖。

“当前，疫情防控虽然趋于常态化，但社区作为疫情防控的第一道防线仍不能有丝毫松懈。”龙泽园街道龙泽苑社区党支部书记伊然说，“在长假之前，这些模范和专家们既送来了健康和防疫知识，也让社区居民们能近距离感受模范的力量，传递了正能量。”

“听了道德模范的先进事迹报告，心里特别感动。” 社区居民李文娟说，“作为社区的一员，我们要学会养成良好的疫情防护习惯，增强保护自己的能力。”

“此次活动是北京今年道德模范交流展示系列活动之一。”首都文明办相关负责人表示，接下来还将组织道德模范走进部队、企业、公共文化场所，“通过持续开展道德模范交流展示活动，分享道德模范故事，让群众近距离感受道德模范风采，引导首都市民学模范做模范，践行文明行为，共建首善之都。”

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 13 版）