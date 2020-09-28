为百姓健康，多忙多累都值得

9月8日，对于北京市疾控中心副主任庞星火来说，是她一生中具有非常重要意义的一天。这一天，作为“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”“全国优秀共产党员”荣誉称号获得者，她走进人民大会堂，参加全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。

“现场聆听习近平总书记重要讲话，抗疫场景历历在目。”庞星火说：“这场波澜壮阔的抗疫斗争既是对专业技术的一次大考，也是对精神品质的深刻检验。为了保护人民群众生命安全，我们共产党员必须豁得出来、冲得上去。”

16个小时锁定感染源头为新发地批发市场

再累再难也必须挺住

在疫情应对中，根据任务分工，庞星火主要负责现场调查工作，包括病例的流行病学调查、样本的实验室检测、密切接触者管理、疫情信息报送等。

任务重、压力大，庞星火连续奋战，哪里有需要就第一时间去哪里，深度挖掘信息、研判疫情态势，在要不要延长春节放假、是否停工停学等方面，为北京市疫情防控决策部署提供科学依据。那段时间，虽然家距离单位只有两三公里远，但她几乎没有回过家，甚至“每天能睡够4个小时，就很幸福了”。

6月11日，北京市新增1例新冠肺炎确诊病例，结束了此前北京连续56天无本地新增确诊病例的局面。“大家努力克服家庭、身体等困难，辛苦这么久，突然再次进入战时状态，心理难免有些‘崩溃’。” 庞星火说。

“但是，作为共产党员，哪能怨天尤人？人民至上、生命至上，自己首先要挺住，还要积极影响和带动周围的人一起战斗。”庞星火给同事们加油鼓劲。

北京市疾控中心全员行动起来，连夜去医院了解病人情况，到病人曾经去过的23个场所开展医学调查，追踪病人密切接触者，大家争分夺秒，全面出击。最终根据流行病学调查和采样检测结果，锁定了此次疫情感染的源头为新发地批发市场。此时距离发现病例，仅仅过去了16个小时。

“这就是党员干部该有的样子。与时间赛跑、与病毒抗争，我们锁定得越早，越有利于后续防控，越有利于保护群众生命安全。”庞星火说。随后，她和同事们又作了更广泛、深入的调查，为北京市果断采取措施、坚决打赢疫情防控阻击战提供了有力支持。

108场新闻发布会热切回应群众关切

带着感情把工作做实做好

在抗击疫情过程中，庞星火的足迹遍布北京市重点区域，声音也传进了千家万户。那段时间，几乎每天下午4时，广大市民都会观看北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会直播，听听庞星火在发布会上带来什么信息。

这份“额外的工作”让庞星火更加忙碌，但是，只要群众有需要，就必须做实做好。每次发布会前，她都反复核查病例情况，小区门牌号、航班信息等各种细节，严防差错。因为工作做得充分，庞星火通报的病例信息越来越详细，“公众了解的情况越多，就越知晓防范的重点”。

截至7月23日，庞星火一共参加了108场新闻发布会。庞星火火了，成了“网红”。社会高关注度也促使她不断提高完善。“虽然说的时间只有几分钟，但背后的工作量是巨大的。我们有一个团队，要把每个病例长达几十页的流调报告提炼成两三百字，要包括核心信息，还要提炼风险点和提示点，转换成科普语言。我还会考虑发音、语速，目的就是能让群众听得明白、听了管用。”

“发布会不仅向社会公布正在发生什么，还要让群众看到党委、政府是如何决策、如何行动的。作为一名共产党员，我深知我国国家制度和国家治理体系的优越性，也感受到全社会强大的凝聚力、向心力，我要尽可能地把这些讯息传递给受众，增强他们的信心。”庞星火说。

打起十二分精神筑牢公共卫生防护网

发扬抗疫精神继续砥砺前行

作为疫情防控专家，即使在疫情最肆虐的时候，庞星火对战胜疫情始终有底气、有信心。

这份底气和信心来自深厚的实践经验和学识。从1983年至今，庞星火已致力于传染病防控37年，参与应对处置SARS、H1N1流感、H7N9禽流感等重大疫情，每一次危机，都看到了党的坚强领导、党员干部的果敢担当，看到了全社会的团结一心、众志成城。而且我们的检测方法更多了、速度加快了，医疗救治能力、社会治理能力也都有了显著提升，“我们没有理由不自信”。

在此次抗击疫情中，庞星火带领团队迅速建立实验室检测方法体系，及时发现输入性病例，并成功进行了全基因组测序，为精准防控打下了坚实的基础。“测序越精准，措施就越精准。一开始可能必须封闭一个区域，慢慢地变成隔离几个小区，到后来只需要管控一个楼门。” 庞星火说。

如今，疫情防控进入常态化。在庞星火看来，所谓常态化，就是要慎终如始，再接再厉，发扬抗疫精神，继续砥砺前行。

连日来，庞星火和她的同事们奔走在一些重点区域、重点场所，全力做好大型活动和会议的防控保障工作。“学校、影院、企业都重新热闹起来了，国际航班也逐步恢复通航，社会公众可能会放松，但我们不能，必须打起十二分精神，织密筑牢公共卫生防护网。” 庞星火说。

庞星火认为，秋冬季节是流感病毒高发期，同样需要做好防控工作。如何完善升级相关监测平台，提高敏感度，更早发现病例，更快遏制传播，正是她正在研究的重要课题。

庞星火的工作日程被排得满满当当的。在同事眼里，她永远停不下来。她笑着说：“能和同事们一起守护一座城，为百姓健康，多忙多累都是值得的。”

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 13 版）