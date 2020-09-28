月饼“早产”警示监管提档升级

中秋将近，有消费者发现9月6日购买的月饼包装上标注的生产日期竟为9月10日。如此的“早产”月饼是怎么上市的？食品标签标识“挂羊头卖狗肉”等不规范现象时有发生，成为老百姓的糟心事。

对于这一次的月饼“早产”事件，据《半月谈》报道，相关企业表示：“该批月饼是由于新来职工操作新购进的包装机时，错误输入生产日期为9月10日，手动调换日期时未能消除‘0’，导致该批次月饼的生产日期标记错误。”这样的“误操作”完全可以理解。无法理解的是，这样“误操作”的月饼，是如何通过层层把关、层层审核、层层监管进入市场，又被消费者买到的？这才是问题的核心。

因为在相同或相似的出厂程序、监管语境下，会不会有人以次充好？会不会有无良商家浑水摸鱼？这样的问题，的确是很难被排除的。或者说，也很难给消费者足够的信心。在坊间，甚至还有“被抓住了就小罚一笔，没抓住就大赚一把”的说法。这般现实，不仅是对法律法规的挑战，更是对食品安全的藐视。根据《食品安全法》的规定，“生产经营标签、说明书不符合规定的食品货值金额不足一万元的，处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，处货值金额五倍以上十倍以下罚款。”源于食品标签标识违法个案通常涉案金额不高，也让一些不法企业心存侥幸。

对于“早产”月饼，我们不能听之任之，必须有监管部门的介入调查，若真的只是标签问题，那就按照相关规定处罚；若还存在其他违法行为，则必须拔出萝卜带出泥，以形成必要的震慑。对监管部门来说，一则要加强“产前检查”，让食品的出炉多一层监管，以期让其“多一分安全”；二则要畅通投诉举报机制，最大限度地发挥群众监督的力量；三则加大商标违法的力度，让不法商家不敢在这上面大做文章，而是遵循实事求是的基本原则；四则还要强化基层监管队伍建设，组建职业化食品检查员队伍，提升监管能力与监管素养。

“早产”的月饼在一定程度上，也是一种警示，警示我们在食品安全监管的每一个环节，还应该更加精益求精一些，如此才能最大限度地呵护“舌尖上的安全”，让每一个人都能更加安心地尽享美食带来的幸福感。（龙敏飞）