人民健康社区“桃李满天下，共话恩师情”活动精品内容赏读

9月10日教师节，由人民健康社区发起的“桃李满天下，共话恩师情”线上活动，得到了来自全国各地的健康达人的积极参与。

借此活动，各位健康达人回忆了校园的青葱时光，诉说了浓浓的恩师情。晒教师证，写给老师的寄语，为老师画幅画……多种方式的祝福，在线上一一展开，对恩师的感谢，以及无数好老师的故事，在教师节当天，不断分享。

作为承接本次线上活动的平台，人民健康社区于2020年8月由人民网·人民健康发起，面向大健康等民生领域的传播、服务、合作平台，以“健康生活圈子”的方式，凝聚和扩大热衷健康、热爱生活的人群，以个人在家庭健康中的作用，辐射更多家庭成员，成为个人和家庭的健康守护人，并为实现全民健康而奋斗。

本次活动，诞生了不少精彩内容，精选内容将在人民网·人民健康“人民健康社区”专题页面呈现，让我们一起看看健康达人们诉说的恩师情吧。

1）老师们的感言：

人民健康社区广东深圳一区，姓名：邹丁酉

今天是教师节：亦师亦友，亦父亦母，感谢您在平凡中坚守，在坚守中不凡，祝老师们节日快乐！并非只有在讲台上的人才是老师，所有影响过、教育过、执导过我们的人，包括社区服务中心的工作人员，经常为我们老年人组织活动，都应该被感谢、被感恩！节日快乐！

人民健康社区北京一区，姓名：贺湘群

冰心说：“情在左，爱在右，走在生命的两旁，随时撒种，随时开花。”三尺讲台，一根粉笔；阅历春秋，苦苦耕耘。我们愿用我们的爱心、城心、操心为孩子们换取一个梦想的天地，这也是我们每一个老师的心愿！

人民健康社区河北秦皇岛一区，姓名：韩超

手持一证，走遍天下！虽然离开教师岗位多年，但证件还是有效的，怀念曾经在校园里和孩子们度过的每一个教师节，收到孩子们各种手工制作的礼物，真心的感觉到幸福！

2）达人们的谢师分享：

人民健康社区广东广州一区，姓名：李英

教师节，衷心的祝福老师们节日快乐！人生的起点是老师们扶起，老师带领我们一步步再来；忘不了，老师们辛苦的教诲；忘不了，风雨中老师的一把伞；忘不了，学生生病时老师在身旁的守护！一日为师，终身为父，老师们辛苦了！感恩，感恩！祝你们节日快乐！健康幸福！

人民健康社区广东广州二区，姓名：姜秀华

赞“四年”的教师，我童年时您是辛勤的园丁，浇灌着祖国的花朵；我青年时您是知识的宝库，让青春年少的孩子成长；我中年时您是技能高手，教会我立足于社会的技能；我老年时您是健康大使，教会我保健知识，教会我永葆青春的秘诀，让我的晚年生活丰富多彩！感恩您“四年”的老师！

人民健康社区广东深圳一区，姓名：石青珠

今天是教师节，想起我在小学的时候，有为李老师对我们特别好。他的脾气，性格都非常好，也非常开朗。他教我们学到了好多知识，他儿子在外地休假回来教我们唱歌跳舞很有趣的，后来听说他要调动，我们不让他走，到第二天他就偷偷的走了，我们去学校见不到李老师，全班同学都哭了，真的舍不得让他走，我们和李老师的感情是永远忘不了的。我多方打听后来听说他不在了，我又大哭一场，所以每年教师节我都会想起我的李老师。祝全天下的教师们节日快乐！身体健康！万事如意！

人民健康社区河南一区，姓名：刘霞

今天是教师节，老师您辛苦了！您是美的耕耘，美的播种者，亲爱的老师，我咱们你的无私，赞美你的高尚，咱们你为我们付出的一切。红色娇艳动人，美丽大方，而您的“红”却是一种奉献，虽然默默无闻，但是温暖人心。回首往事，有许多点点滴滴为我们做的一切，让我们永生难忘！桃李满天下，恩情似海深，祝老师们节日快乐，健康幸福！

3）孩子们的谢师画作：

图①、图②作者：山东菏泽一区 王瑞燕，图③作者：河北定州四区 肖丽婷

图④作者：河北定州二区 蒲雨晗，图⑤作者：河北定州二区 边瑞轩

图⑥作者：河北定州二区 蒲子晨，图⑦作者：河北定州四区 边红丽